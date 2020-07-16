Верховная Рада назначила главой НБУ Кирилла Шевченко

Верховная Рада назначила новым главой Национального банка Украины председателя правления Укргазбанка Кирилла Шевченко. "За" проголосовали 332 народных депутата.

"Слуга народа" дала 226 голосов (два челна фракции проголосовали против), ОПЗЖ – 40, "Батькивщина" – 21, "За майбутне" – 15, "Довира", – 17, внефракционные депутаты – 13.

Во время выступления перед голосованием Шевченко заявил, что его деятельность будет направлена на выход экономики Украины из стагнации. Также он пообещал не допустить ускорения инфляции и сохранить независимость НБУ.

Кирилл Шевченко родился в 1972 году.

В 1994 году получил диплом Харьковского государственного экономического университета, квалификация – экономист.

Сразу после учебы пришел в "Украинский кредитный банк", где проработал до марта 1995 года экономистом.

Потом – до декабрь 2006 года работал в банке "Финансы и кредит", последняя должность там – зампредправления.

Затем до мая 2009 года был председателем правления Государственного ипотечного учреждения.

В 2009 году четыре месяца проработал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С октября 2014-го – первый зампредправления государственного Укргазбанка, а с мая 2015 года – его председатель правления.