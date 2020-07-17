Приватизацию отеля "Днепр" отменят, если окажется, что его купили россияне, – глава ФГИУ

Фонд госимущества обратился в правоохранительные органы для того, чтобы выяснить источники средств компании "Смартленд", которая выиграла аукцион по продаже отеля "Днепр" в Киеве.

Об этом в Facebook сообщил глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко.

По его словам, законодательство Украины запрещает инвестировать в украинские активы средства российского происхождения. Сам инвестор также не может быть из России.

"Если окажется, что к купле каким-то образом причастны россияне или объекты других запретов, ФГИУ не подпишет с ними договор по купле-продаже", – говорит Сенниченко.

Тем не менее, около 8 млн грн внесенного ими залога в любом случае останется в госказне, добавил глава Фонда госимущества.

15 июля в системе Prozorro состоялись торги по приватизации столичного отеля "Днепр". Закончились они с результатом 1,11 млрд грн. Такую цену предложила компания "Смартленд".

Примечательно, что стартовая цена лота составляла 81 млн грн. Таким образом, покупатель предложил за отель в 14 раз больше денег, чем просили за него изначально.