В "Укравтодоре" разворовывали средства международных организаций на ремонт дорог в Украине

Чиновники "Укравтодора" создали преступную организацию, которая занималась хищением средств международных организаций, выделенных на ремонт дорог в Украине.

Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник на брифинге под названием: "Антикоррупционные органы Украины и Польши разоблачили преступную группу во главе с бывшим руководителем Укравтодора".

"Это событие интересно как фабулой, так и самой процедурой, по которой ведется уголовное производство", - сообщил Сытник, отметив, что в Польше по данному делу проводилось одновременное параллельное расследование.

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По словам главного антикоррупционера страны, на сегодняшний день к уголовной ответственности уже привлечены четыре человека, ряд лиц задержаны, в том числе руководитель "Укравтодора" Славомир Новак.

"Сейчас обыски заканчиваются, и мы надеемся, что получим еще дополнительные доказательства того, что документировалось в течение длительного времени", - добавил Сытник.

Как выяснилось, преступные действия происходили в период 2016-2019 годов, при этом начинались "схемы" на территории Украины, а заканчивались уже на территории Польши.

Согласно докладу Сытника, когда украинские компании не успевали выполнить в срок, глава "Укравтодора" Славомир Новак за определенное вознаграждение "решал" их проблемы по продлению договоров, во избежание штрафных санкций. За счет этой неправомерной выгоды на территории Польши создавалось предприятия - эти «коррупционные» средства пополняли их уставный капитал. Таким образом эти средства легализовались за границей.

"Сумма тендеров, которая отрабатывается, составляет 270 млн евро", - добавил Сытник.

Напомним, сегодня в Гданьске был задержан экс-руководитель "Укравтодора" Славомир Новак. В НАБУ подтвердили эту информацию и заявили о проведении масштабных обысков в Киеве и во Львове.