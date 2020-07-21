Включили зеленый свет. Рада снизила тариф на альтернативную электроэнергию

Во вторник 21 июля, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 3658, который предусматривает снижение "зеленого" тарифа на электроэнергию. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для установленных с 2013 года солнечных и ветроэлектростанций, устанавливает предельные цены в "зеленых" аукционах, вводит ответственность за небалансы электроэнергии Гарантированном покупателю.

Помимо этого, им регламентируется уменьшение "зеленого" тарифа на 60% для КЭС мощностью от 1 до 75 МВт, введенных в эксплуатацию с 1 апреля 2021 года. Для КЭС мощностью от 75 МВт уменьшение "зеленого" тарифа на 60% произойдет с 1 ноября 2020 года.

В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.

Отметим, ранее Верховная Рада 3 июля приняла в первом чтении законопроект Кабмина №3658 о снижении "зеленого тарифа". Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.

Напомним, Рада отменила "зеленый" тариф домашним СЭС на земле в апреле 2019 года, приняв в последний момент поправку к закону о "зеленых" аукционах. Условием получения "зеленого" тарифа для СЭС мощностью до 50 кВт была определена установка их на крышах, фасадах зданий и других капитальных сооружениях. До этого граничная мощность домашних СЭС была установлена на уровне до 30 кВт, размещение – без ограничений.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду безотлагательный законопроект о возвращении "зеленого" тарифа домашним СЭС на земле мощностью до 30 кВт.

Президентский законопроект Рада не рассматривала, но 11 июля приняла депутатский проект, который возвращает "зеленый" тариф для наземных домашних солнечных электростанций.