Фокстрот: год обновлений принёс +20% в эффективности продаж

Для торговой сети Фокстрот 2019 - начало 2020 финансового года стали одновременно переломными и решающими во всех направлениях бизнеса: подготовительный этап и мощный запуск ребрендинга со слоганом «Оновлюйся!», обновления сети в абсолютно новом формате «белого хаба», перезапуск онлайн-площадки FOXTROT.UA, запуск новых сервисов и услуг. Все было сделано для того, чтобы сохранить и упрочнить лидерство в отрасли.

Что удалось из задуманного, какие действия пересмотрели и продолжит ли сеть обновление на первом пресс-ланче для СМИ в преддверии открытия нового магазина электроники в столичном ТРЦ Retroville рассказал Алексей Зозуля, исполнительный директор Фокстрот.

Прошёл фактически год с того момента, как компания представила пилотный проект абсолютно нового формата магазина бытовой и электронной техники в Броварах (Киевская обл.), который в дальнейшем стал основой для тиражирования на других торговых точках. В целом, за последний год «новое лицо» получили 27 магазинов (из 162 существующих). Хоть мировой локдаун, связанный со строгим карантином, и внёс некоторые корректировки в планах, до конца года и при благоприятных условиях компания намерена увеличить эту цифру до 40.

Фокстрот одна из старейших торговых сетей, ей более двух десятков лет. Есть покупатели, преданные нам в течение многих лет. Есть новые категории покупателей, которые более гибкие и легко меняют свои привычки. И именно таких потребителей мы привлекаем, внедряя инновации, следуем тенденциям, диджитализируемся и усиливаем свои позиции как омниканальный ритейлер», – прокомментировал CEO Фокстрот.

Что же подразумевает под собой новый формат, можно убедиться в ряде обновлённых магазинов в Киеве, Днепре, Чернигове, Николаеве, Сумах, Херсоне и других городах присутствия бренда. А также – во время праздничного открытия магазинов Фокстрот в ТРЦ Retroville в Киеве и ТРЦ Victoria Gardens во Львове, которые состоятся с настоящим перформансом и подарками 24-26 июля.

Новый формат магазинов Фокстрот – это стильный, светлый и современный дизайн, оптимизированное пространство, наполненное сбалансированным ассортиментом, в том числе возможность заказать товар в интернет-магазине foxtrot.ua и с полки поставщика.

«Сердце» каждого магазина – пространство «хаб», в котором под одной крышей объединены основные функциональные зоны: касс, получения интернет-заказов и услуг сервиса. Еще одна отдельная уютная зона выделена для оформления потребительских кредитов от банков-партнеров, лаунж-зона – для кофе-брейка и зарядки гаджетов. Не забыли также о самых юных покупателях: для них предусмотрено место, где они могут заняться своими «детскими» делами, пока взрослые выбирают технику.

Как отметил Алексей Зозуля, магазины, где уже провели ребрендинг, принесли +20% в эффективности продаж по сравнению с другими торговыми точками сети. Однако, такой результат зависит не только от внешних изменений.

На самом деле только светом, новой мебелью, сменой цветов или дизайна сегодня покупателя не удивишь. Его интересует вопрос надежности, гарантия справедливой цены, высокие стандарты сервиса. Поэтому мы должны предлагать такие решения, которые в разы ускорят покупку, сделают шопинг комфортным и выгодным. Каждый шаг навстречу покупателю приветствуется и выражается в его лояльности к бренду», – уверен директор сети.

К примеру, недавно запущенная в Фокстрот опция Найс Прайс предусматривает возможность для покупателя требовать ту цену, которая является справедливой на текущий момент. То есть: если при покупке у сетевых операторов покупатель видит цену дешевле, Фокстрот даёт аналогичную. А если в течение недели уже после покупки стоимость там изменилась, магазин вернёт эту разницу.

В целом, если говорить о результатах первого года ребрендинга, Фокстрот удалось:

открыть/реформатировать 27 магазинов нового формата, в планах до конца года – увеличить показатель до 40;

частота покупки выросла на 7%, показатель удержания покупателей вырос – на 20%, а база лояльных покупателей увеличилась до 10 млн.;

доля онлайн продаж в общей структуре выросла до 20%, доля услуги «пикап» (самовывоз интернет-заказов из любого магазина сети) в общем обороте выросла вдвое;

по отношению к прошлому году (июнь к июню) доля товарооборота онлайн выросла на 270%, трафик на foxtrot.ua – в 2 раза. А в период март-май (острый период карантина) онлайн-продажи выросли на 320%;

в июне вышли в лидеры рынка по трафику на сайт среди трех основных сетей бытовой техники и электроники (по данным сервиса Similar Web).

Мы планируем двигаться в том же направлении, развивать омниканальную модель, совершенствовать и унифицировать сервис для любой точки контакта. Предоставлять возможность для еще большего количества покупателей начать процесс покупки в одном канале (протестировать в рознице, проанализировать цены в интернете), а завершить в другом (заказать онлайн, забрать в магазине или в ближайшем почтовом отделении)», - резюмировал Алексей Зозуля.

Читайте развёрнутое интервью CEO Фокстрот совсем скоро на ресурсе Фокус.