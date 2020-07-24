Украина, вопреки мировой тенденции, в июне нарастила выплавку стали, – Worldsteel

Украина произвела в июне 1,8 млн т стали, что на 9% больше, чем в июне-2019. Она сохранила 13-е место в рейтинге 64 стран – основных мировых производителей, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

При этом в июне спад выплавки отмечен в большинстве стран первой десятки, кроме Китая, Турции и Ирана. Больше всех же потеряла Япония – 36,3%.

Вместе 64 страны произвели 148,3 млн тонн стали, что на 7% меньше, чем в июне-2019.

За шесть месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так:

Китай (499 млн тонн, рост на 1,4%), Индия (43,1 млн тонн, "минус" 24,2%), Япония (42,2, "минус" 17,4%), США (36,2 млн тонн, "минус" 18,3%), РФ (35,2 млн тонн, "минус" 2,9%), Южная Корея (32,6 млн тонн, "минус" 9,5%), Германия (17,5 млн тонн, "минус" 15,7%), Турция (16,3 млн тонн, "минус" 4,1%), Бразилия (14,2 млн тонн, "минус" 17,8%), Иран (13,9 млн тонн, 10,2%).

Украина за полгода произвела 10,1 млн тонн, что меньше на 7,6%.

Общий спад в мире за полугодие составил 6%.

Мировое производство стали

Напомним, по итогам апреля Украина опустилась с 12-го на 15-е место в рейтинге мировых производителей, сократив выплавку стали на 30,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла 13-е место. В 2018 году было 21,1 млн тонн и также 13-е место.