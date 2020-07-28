Биткоин подорожал до максимума с сентября 2019 года на фоне ослабления доллара

В начале этой недели мировой рынок криптовалют продемонстрировал рекордный рост. В ходе торгов цена биткоина впервые с сентября 2019 года превышала отметку $10,8 тыс.

Динамика курса биткойна

Похожую динамику показали и другие цифровые активы. Эфириум рос в цене на 3,5% (до $320), а биткоин-кеш – на 6% (до $260). При этом общая капитализация рынка электронных денег увеличилась на 5%, до $314 млрд. Такие данные приводит портал Coinmarketcap.

Во многом подорожание криптовалют эксперты связывают с ослаблением доллара на мировом рынке. На торгах 27 июля индекс DXY (он определяет курс доллара к корзине шести валют: евро, йена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк) опускался до 93,5 пункта, самого низкого значения с июня 2018 года.

Традиционно, когда доллар дешевеет, дорожают другие активы.

Подорожание криптовалют также связывают с тем, что затраты на майниг постоянно растут, а награда за него уменьшается. Так, в 2009 году она составляла 50 биткоинов за блок, в 2012-м снизилась до 25 биткоинов, а в 2016-м – до 12,5. 11 мая 2020 года вознаграждение уменьшилось до 6,25. В результате добыча новых биткоинов происходит медленнее. При этом спрос на продолжает увеличиваться.

О том, насколько долгим может оказаться нынешнее подорожание криптовалют, эксперты высказывают самые разные мнения, так как в нынешней ситуации много неопределенностей.