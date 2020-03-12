Нет, это не цифровое золото. Bitcoin за сутки обвалился на 25%

В последний раз криптовалюта падала до такого уровня еще в мае 2019 года

Самая дорогая криптовалюта – Bitcoin – упала в цене до $5,678. В последний раз она опускалась до такого уровня еще в мае 2019 года.

Об этом пишет Coindesk.

Таким образом, стоимость одного Bitcoin за сутки упала на целых 25%.

Впрочем, эта цифровая валюта достаточно быстро выросла на почти тысячу долларов – до $6,550.

Вместе с Bitcoin упали почти все остальные криптовалюты. Сейчас, по данным coinmarketcap, топ выглядит следующим образом:

Среди прочего, на падение рынка криптовалют могло также повлиять решение президента Дональда Трампа закрыть США на 30 дней для европейцев.

Таким образом, Трамп разбил не оправдал ожидания инвесторов, которые хотели увидеть от властей США фискальной поддержки в борьбе с коронавирусом.

Как ранее сообщал Фокус:

На фоне мирового кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, миллиардеры теряют свои средства.