За сутки 100 богатейших людей мира потеряли $70,5 млрд

Аналитики из Dun & Bradstreet ранее говорили, что из-за коронавируса пострадают около 5 млн компаний, у которых есть китайские поставщики

На фоне мирового кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, миллиардеры теряют свои средства.

По версии Forbes, десятка самых богатых людей мира сейчас выглядит следующим образом:

Джефф Безос Билл Гейтс Бернар Арно Уоррен Баффет Марк Цукерберг Амансио Ортега Ларри Эллисон Стив Балмер Карлос Слим Ларри Пейдж

За сутки вышеуказанные миллиардеры суммарно потеряли $38,5 млрд.

Наибольшие потери – у Бернара Арно, владельца компании LVMH – производителя предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и др.

Таким образом, по версии Forbes, выглядит десятка миллиардеров, которым прошедшие сутки принесли прибыль и убытки:

У Bloomberg первая пятерка миллиардеров выглядит так же, как и у Forbes, но во второй пятерке есть изменения:

6. Ларри Пейдж

7. Амансио Ортега

8. Сергей Брин

9. Стив Балмер

10. Франсуаза Беттанкур Майерс

При этом за сутки, по данным Bloomberg, 100 самых богатых людей мира потеряли $70,5 млрд.

Ранее аналитики из компании Dun & Bradstreet говорили, что по меньшей мере у 51 тыс. компаний по всему миру (в том числе у 163 – из списка Fortune 1000) есть прямые поставщики, находящиеся в охваченных вирусом китайских провинциях.

В целом же коронавирус может в негативном ключе повлиять на работу более 5 млн компаний – приблизительно у такого количества бизнесов есть китайские поставщики второго уровня.