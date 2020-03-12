За сутки 100 богатейших людей мира потеряли $70,5 млрд

2020-03-12 17:34:00

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Аналитики из Dun & Bradstreet ранее говорили, что из-за коронавируса пострадают около 5 млн компаний, у которых есть китайские поставщики

На фоне мирового кризиса, вызванного коронавирусом и падением цен на нефть, миллиардеры теряют свои средства.

По версии Forbes, десятка самых богатых людей мира сейчас выглядит следующим образом:

  1. Джефф Безос
  2. Билл Гейтс
  3. Бернар Арно
  4. Уоррен Баффет
  5. Марк Цукерберг
  6. Амансио Ортега
  7. Ларри Эллисон
  8. Стив Балмер
  9. Карлос Слим
  10. Ларри Пейдж

За сутки вышеуказанные миллиардеры суммарно потеряли $38,5 млрд.

Наибольшие потери – у Бернара Арно, владельца компании LVMH – производителя предметов роскоши под торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и др.

Таким образом, по версии Forbes, выглядит десятка миллиардеров, которым прошедшие сутки принесли прибыль и убытки:

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У Bloomberg первая пятерка миллиардеров выглядит так же, как и у Forbes, но во второй пятерке есть изменения:

6. Ларри Пейдж
7. Амансио Ортега
8. Сергей Брин
9. Стив Балмер
10. Франсуаза Беттанкур Майерс

При этом за сутки, по данным Bloomberg, 100 самых богатых людей мира потеряли $70,5 млрд.

Ранее аналитики из компании Dun & Bradstreet говорили, что по меньшей мере у 51 тыс. компаний по всему миру (в том числе у 163 – из списка Fortune 1000) есть прямые поставщики, находящиеся в охваченных вирусом китайских провинциях.

В целом же коронавирус может в негативном ключе повлиять на работу более 5 млн компаний – приблизительно у такого количества бизнесов есть китайские поставщики второго уровня.

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