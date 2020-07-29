Когда полис карман не тянет. Кому нужна страховка от коронавируса в Украине

Компания "Европейское туристическое страхование" (ЕТС) выплатила €10 тыс. гражданину Украины, который заболел СOVID-19 во время поездки в Австрию. Страховка от коронавируса покрыла медицинские расходы пациента. "У нас уже есть примеры выплат по страховкам от коронавируса в Украине, кроме этого, сейчас лечатся по страховке заболевшие за рубежом", — подтверждает Вячеслав Черняховский, генеральный директор ассоциации "Страховой бизнес". Впрочем, общая статистика количества таких страховых случаев и выплат по ним отсутствует, страховые компании информацией не делятся.

Страховка от коронавируса — для всех и каждого

Страховки на случай заражения COVID-19 предлагают многие украинские страховые компании. Черняховский выделяет два типа программ. Первый предполагает выплату фиксированных сумм в случае серьезных нарушений здоровья или смерти от коронавируса. Второй — покрытие фактических расходов на лечение последствий инфекции. "Страховые выплаты чаще всего предусмотрены, когда застрахованному требуются экстренная медицинская помощь или круглосуточное пребывание в стационаре, — продолжает Черняховский. — Но некоторые компании готовы выплачивать по несколько тысяч гривен даже за сам факт заболевания коронавирусом".

Например, компания "Альфа Страхование" предлагает несколько вариантов страховок от COVID-19, которые включают оплату тестирования, медикаментов, стационарного или амбулаторного лечения или разовую выплату в случае наступления инвалидности или смерти. Самый бюджетный вариант страховки на полгода стоит 500 грн и предполагает выплату в случае смерти 50 тыс. грн.

Страховые компании активно предлагают полисы на случай COVID-19. Страховые суммы по програм­мам — от 10 до 200 тыс. грн

В СК ARX, по информации Андрея Басараба, начальника отдела продукт-менеджмента и методологии департамента личного страхования, продукт под названием "Антивирус" предполагает выплату 10% от страховой суммы (2,5–20 тыс. грн) в случае госпитализации с пневмонией любого типа, включая COVID-19. При этом застрахованный может самостоятельно выбрать страховую сумму в пределах 25–200 тыс. грн.

СК "ИНГО" для своих полисов на случай коронавируса предлагает страховую сумму от 30 тыс. грн до 100 тыс. грн. Покрытие включает выплаты на госпитализацию в связи с коронавирусом в размере от 6 до 20 тыс. грн или от 180 грн до 600 грн за сутки стационара.

Стандартные договоры добровольного медицинского страхования (ДМС), которые заключались до эпидемии, в некоторых СК также дополнили новой опцией. Например, по словам одного из опрошенных Фокусом владельца страхового полиса, к его корпоративной страховке в мае за небольшую доплату добавили защиту от коронавируса.

Но даже если в полисе ДМС компания не упоминает COVID-19, это не значит, что нет права на возмещение в случае заражения вирусом. "Во многих стандартных договорах медицинского страхования есть пункт о страховании от любого вирусного заболевания, поэтому, если в договоре отсутствует пункт о соответствующих исключениях, лицо считается застрахованным и от COVID-19", — объясняет Олег Горецкий, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры".

Страховка для врачей

На первый взгляд, в страховках от коронавируса больше всего нуждаются медики. Однако у большинства страховщиков медработники — в группе исключений, так как для них риск заражения значительно выше, чем для представителей других профессий. По сути, самые уязвимые имеют меньше возможностей для страховой защиты. Специальная программа страхования "СтопКоронавирус" для врачей есть в страховой компании "АСКА-Жизнь", полис со страховым покрытием 10 тыс. грн можно приобрести в отделениях ПУМБ. Цена полиса на три месяца — 450 грн, 40% стоимости банк покупателям-медикам компенсирует (то есть реальные затраты на страховку — 270 грн).

(Инфографика: Людмила Лысак, источник: данные страховых компаний Украины)

Вячеслав Черняховский говорит, что ассоциация "Страховой бизнес" предложила ввести обязательное страхования медиков от 39 опасных инфекций, как это предусмотрено законом "О страховании", а не только от коронавируса. Однако государство не спешит заниматься страхованием медработников. Хотя система компенсаций есть. Согласно принятым в мае текущего года нормам закона №588-IX, компенсацию медикам, заболевшим коронавирусом, приравняли к выплатам участникам боевых действий. На такую компенсацию могут рассчитывать лишь те, кто серьезно пострадает от болезни (см. инфографику).

Туристам помогут

Покрытие расходов на случай заболевания коронавирусом также включено в привычные для всех страховки для выезжающих за рубеж. Так что в случае заражения COVID-19 туристы могут получить такой же пакет помощи, как и в случае любого другого заболевания или травмы во время поездки. Речь идет о покрытии расходов на приемы врачей, анализы, лекарства, стационар. Иногда компании могут компенсировать приобретение новых билетов домой, если из-за болезни турист пропустил дату вылета, а также пребывание в обсервации.

С июля "Альфа-Страхование" также начала покрывать расходы в случае заболевания COVID-19 за рубежом. В их числе обращение к врачу, тесты, стационарное или амбулаторное лечение, вызов скорой помощи. А в расширенную программу для туристов от компании ЕТС включили расходы на продолжение амбулаторного лечения COVID-19 на срок до 15 суток после окончания договора, транспортировку эконом-классом и оплату пребывания за рубежом, если после выписки из больницы нет возможности сразу вернуться домой.

А ведь еще недавно коронавирус страховые компании не считали страховым случаем. "В начале июля в компании обновили правила страхования для выезжающих за границу, добавив покрытие заболеваний, спровоцированных COVID-19. Теперь лечение коронавируса покрывается по аналогии с другими вирусами и не подпадает под исключения пандемического характера", — говорит Александр Мельничук, представитель компании "ИНГО". Страховая сумма медицинских туристических страховок для стран Европы, как правило, составляет €30 тыс., этого достаточно для лечения коронавируса. Председатель правления компании "Европейское туристическое страхование" Мирослав Бойчин для путешествий по странам американского континента рекомендует приобретать страховой полис с покрытием не менее $100 тыс., ведь в США, например, медуслуги стоят гораздо дороже, чем в ЕС.

Страховая помощь не для всех

Страховые компании опасаются страховать от коронавируса не только медработников. Как отмечает Черняховский, большинство компаний не застрахуют от COVID-19 людей группы риска: с серьезными заболеваниями сердца, иммунной системы, онкологией и др. В обширные перечни ограничений по здоровью также включают алкоголизм, наркоманию и психические заболевания.

Действуют и возрастные ограничения. Как правило, от коронавируса не страхуют детей и лиц пенсионного возраста (старше 60 лет). Впрочем, в компании ЕТС отметили, что возможно приобретение страхового полиса для поездки за рубеж туристами старше 80 лет. Такие запросы компания рассматривает в индивидуальном порядке.

В выплате по страховке могут отказать гражданам, которые в течение предыдущих 30 дней до наступления страхового случая побывали в странах, где объявлен карантин в связи с COVID-19. Не стоит рассчитывать на выплаты тем, кто на момент покупки полиса уже наблюдался у врача по этому диагнозу.

"Если в договоре нет пункта об исключении коронавируса из покрытия, лицо считается застрахованным от COVID-19"

Олег Горецкий, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры"

Тому, кто подозревает возможность заражения из-за вероятных контактов с инфицированным, также не стоит надеяться на купленную в спешном порядке страховку. Ведь большинство полисов предполагают "период ожидания" — отложенную дату начала действия. Если коронавирус диагностируют раньше, компания по страховке не выплатит.

Чтобы не пролететь со страховыми выплатами, застрахованные должны следовать стандартным рекомендациям. В их числе Черняховский называет выбор компании с хорошей репутацией, внимательное изучение условий договора и уточнение всех неясностей у сотрудников компании.

Как отмечают в СК "Альфа Страхование", важно четко понимать, что включено в покрытие. Ведь условия полиса могут предполагать либо полную оплату лечения COVID-19 в рамках страховой суммы, либо фиксированные выплаты за каждый день лечения вне зависимости от потраченных по факту средств, либо же только компенсацию в случае смерти или инвалидности. В последнем случае пациент, который успешно преодолел коронавирус, потратив немалые средства на лечение, от страховой в итоге не получит ничего.

По словам Олега Горецкого, подводными камнями страховых договоров могут быть исключения из перечня страховых случаев, ограничения стоимости медуслуг или перечня медучреждений для оказания помощи.

Их нравы

Некоторые страны предлагают въезжающим в страну туристам покупать страховку от COVID-19 в местных страховых компаниях. Например, такие полисы продают в Турции, которая начала принимать отдыхающих из Украины. По отзывам смельчаков, рискнувших туда отправиться, турецкие отели заполнены отдыхающими из Украины, Германии и других стран. За турецкий страховой полис непосредственно в аэропорту или онлайн придется заплатить от €15 до €23. За счет этой страховки можно погасить расходы на лечение на сумму от €3 тыс. до €7 тыс. Однако если турист летит "пакетным" туром через крупного туроператора, то у него уже есть страховой полис с включенным риском заражения коронавирусом. В таком случае покупать отдельную страховку смысла нет.

Кроме Турции гражданам Украины по состоянию на середину июля доступны Египет, Черногория, Сербия и Албания. Причем Египет не требует от въезжающих страховки от COVID-19. Но самыми щедрыми для путешественников оказались власти Кипра. Там всем отдыхающим государство пообещало бесплатное лечение, питание и проживание в случае заболевания коронавирусом на территории Кипра. Увы, путешественников из Украины на Кипре пока не ждут. Фокус напоминает, что перед поездкой за рубеж в период пандемии туристам необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями МИД Украины и правилами въезда принимающей страны.