Центрэнерго ответило на расследование о "торговле воздухом"

Крупнейшая энергогенерирующая компания Украины "Центрэнерго" ответила на обвинения в заработке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций Украины, чем якобы нанесла ущерб оператору всех действующих АЭС Украины НАЭК "Энергоатом".

"Целый пласт лжи и манипуляций, от начала до конца материала, свидетельствует по меньшей мере о полном непонимании принципов работы рынка электроэнергии", – написал пресс-центр госкомпании в официальном ответе журналистам "Схем".

Обвинение в том, что "Центрэнерго" продает объемы электроэнергии, которые не собирается производить, в компании парировали так: "Государственная энергогенерирующая компания заинтересована производить и продавать больше электроэнергии. Потому что чем больше объемы, тем меньше затраты на единицу продукции – себестоимость. Поэтому обвинять нас в том, что мы хотим продавать больше – как минимум странно".

В подтверждение своих слов госкомпания приводит случай, когда оператор объединенной энергосистемы Украины"Укрэнерго" дал команду запустить в работу все заявленные блоки тепловой генерации. Сообщается, что "Центрэнерго" удалось включить все подчиненные им блоки, и таким образом подтвердить способность производить заявленные объемы.

"Вместе с тем две другие компании-владельцы ТЭС – "Донбассэнерго" и "ДТЭК" – не смогли запустить все свои блоки, то есть оказалось, что у них проданной электроэнергии больше, чем они реально могли выработать", – добавили в "Центрэнерго".

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На тезис журналистов, что "Центрэнерго", фактически ничего не делая, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле рыночной цены, в госкомпании ответили, что они прекращают вынужденно генерировать энергию исключительно по команде диспетчера. А также, что компания выполняет десятки команд за сутки разгрузки или погрузки блоков, в зависимости от небалансов системы.

В создании небалансов в "Центрэнерго" обвинило ГП "Гарантированный Покупатель" и производителей возобновляемых источников энергии.

Напомним, в расследовании "Схемы" журналисты приходят к выводам, что "Центрэнерго" использует пробелы в законодательстве, которые позволяют компании получать электроэнергию по цене вдвое ниже рыночной, а дешевая электроэнергия перепродается компаниям из сферы влияния Игоря Коломойского.