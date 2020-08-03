Стоимость Bitcoin превысила 12 тысяч долларов

Стоимость одного биткоина впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов.

Об этом сообщает Binance.

По состоянию на 10:00 стоимость биткоина, по данным портала, составила 11 213,55 долларов.

При этом за последние полтора месяца курс биткоина вырос вдвое – 9 мая стоимость криптовалюты превысила 6 тыс. долларов.

11 мая 2020 состоялся "халвинг" биткойнов. Основная задача этого механизма, заложенного в протокол работы сети блокчейна более десяти лет назад – контролировать эмиссию криптовалюта и сдерживать ее инфляцию.