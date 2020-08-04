Курсовые качели: доллар опять подорожал
Нацбанк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 4 августа.
Как сообщается на сайте регулятора, гривна подешевела на 6 копеек по отношению к доллару США: со вчерашних 27,68 грн за доллар до 27,74 грн/$.
По отношению к евро гривна подорожала на 26 копеек: с 32,78 грн/€ до 32,52 грн/€.
Курс гривны к российскому рублю понизился с 3,74 грн за 10 руб. до 3,75 грн за 10 руб.
Вчера утром, 3 августа, курсовая динамика была противоположной: евро подорожал за сутки на 23 копейки, а доллар незначительно подешевел. Вечером вчерашнего дня в Нацбанке заявили, что экономика Украины начинает постепенно выходить из кризиса.