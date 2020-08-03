Экономика Украины постепенно выходит из кризиса, – НБУ

Бизнес-ожидания в торговле и промышленности вышли на докарантинный уровень, утверждают в Нацбанке.

Экономика Украины начинает постепенно выходить из кризиса, который был вызван распространением в стране коронавируса и введенным карантином.

Об этом говорится в сообщении Национального банка по итогам заседания комитета монетарной политике, опубликованном 3 августа.

По данным НБУ, постепенное восстановление розничной торговли возобновилось в июле, падание потребительского импорта замедлилось.

Бизнес-ожидания в торговле и промышленности по сути вышли на докарантинный уровень. Рост цен ускорился из-за подорожания энергоносителей на мировых рынках и постепенного восстановление спроса.

В комитете НБУ считают, что в таких условиях экономика нуждается в стимулирующей монетарной политике и сохранение учетной ставки НБУ на уровне 6% является оптимальным решением. Это оставляет коммерческим банкам достаточное пространство для снижения ставок по кредитам и депозитам, а также направлено на обеспечение умеренной инфляции в 2021-2022 годах.

Отметим, реальный валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%. Такие данные были опубликованы в начале июля в ежемесячном обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

По данным Минэкономики, рост ВВП в 2021 году запланирован на 4,6% при инфляции 7,3%, в 2022 году – 4,3% и 6,2% соответственно.

Кстати, премьер-министр Денис Шмыгаль заметил стабилизацию рынка труда в Украине еще в июне.