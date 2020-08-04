Объем денежных переводов в Украину растет второй месяц подряд

Объем частных переводов в Украину из-за границы в июне составил 856 млн долларов. Это на 6,3% больше, чем в мае (805 млн долларов) и на 7,8% – чем в апреле (794 млн долларов).

Такие данные приводит НБУ.

При этом:

за январь – июнь 2020 года объем переводов (5365 млн долларов) на 3,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года;

в годовом измерении объем переводов в июне упал на 8,5%.

Отметим, что НБУ учитывает в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в страну. По его оценке, в июне по неформальным каналам было переведено 219 млн долларов, а в январе было 481 млн долларов.

Значимость неформальных каналов также снизилась: если в январе по ним поступило 49% всех переводов, то в июне – 26%.

Напомним, c 28 апреля украинцам нужно представлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) на сумму более 5 тыс. грн.

Всемирный банк прогнозировал существенное падение объемов денежных переводов трудовых мигрантов в 2020 году из-за коронавируса. Больше всего он упадет для стран Европы и Центральной Азии (27,5%), Африки к югу от Сахары (23,1%), Южной Азии (22,1%). Всего в мире денежные переводы могут сократиться почти на 20%.

На 2021 год Всемирный банк прогнозирует незначительный рост денежных переводов трудовых мигрантов в страны с низким уровнем дохода (на 5,6%), однако этого все еще будет недостаточно, чтобы превзойти результаты 2019 года.