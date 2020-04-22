В 2019 году заробитчане перевели в Украину 16 млрд долларов, – Всемирный банк

Общий объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии ВБ оценил в 65 миллиардов долларов

Украина остается крупнейшим получателем денежных переводов в регионе Европы и Центральной Азии, достигнув нового рекордного показателя около 16 млрд долларов в 2019 году.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

По данным Всемирного банка, в целом в прошлом году объем денежных переводов в страны с низким и средним доходом составил 554 млрд долларов. Переводы в страны Европы и Центральной Азии увеличились на 6%, до 65 млрд долларов.

В то же время, Всемирный банк прогнозирует существенное падение объемов денежных переводов трудовых мигрантов в 2020 году из-за коронавируса. Больше всего он упадет для стран Европы и Центральной Азии (27,5%), Африки к югу от Сахары (23,1%), Южной Азии (22,1%). Всего в мире денежные переводы могут сократиться почти на 20%.

На 2021 год Всемирный банк прогнозирует незначительный рост денежных переводов трудовых мигрантов в страны с низким уровнем дохода (на 5,6%), однако этого все еще будет недостаточно, чтобы превзойти результаты 2019 года.

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