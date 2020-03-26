Без украинских заробитчан польскому строительному сектору грозит обвал, – Bloomberg

По данным издания, из Польши уехал каждый пятый строитель-украинец и замены им в ближайшем будущем не предвидится

Из Польши домой уехали около 20% украинских трудовых мигрантов. Это грозит обвалом польского строительного сектора.

Об этом пишет Bloomberg.

В целом же в Польше на стройках работают около 400 тыс. человек, которые приносят стране 8% ВВП.

По данным издания, из Польши уехал каждый пятый строитель-украинец, в то время как замены им не предвидится.

Помимо оттока рабочей силы, отрасль может столкнуться и со снижением спроса: инвесторы начали приостанавливать свои проекты.

Также отмечается, что в Польше трудятся 2 млн украинских заробитчан.

Как ранее сообщал Фокус:

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация запускает глобальный план по гуманитарному реагированию на $2 млрд, чтобы спонсировать борьбу с COVID-19 в беднейших странах мира.

Также Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса отменить международные санкционные режими, ведь они якобы ослабляют глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса.

А В ЕС обсудят "план Маршалла" для спасения экономики от коронавируса. Лидеры ЕС сегодня обсудят план стимулирования европейской экономики для противостояния финансовому кризису.