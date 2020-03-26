В ЕС обсудят "план Маршалла" для спасения экономики от коронавируса

"Мы не должны ожидать спринта. Этот кризис повлияет на нас в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах", – говорят в Евросоюзе

Лидеры ЕС сегодня обсудят план стимулирования европейской экономики для противостояния финансовому кризису.

Об этом заявил президент Евросовета Шарль Мишель, пишет Politico.

Мишель назвал план, который будут обсуждать, похожим на "план Маршалла".

"Когда я говорю план, похожий на "план Маршалла", я говорю, что наш план должен быть амбициозным", – заявил президент Европейского совета.

По его словам, нынешний план должен быть "внутриевропейским". Он должен мобилизовать капитал ЕС в рамках европейского бюджета. Мобилизоваться должен и частный сектор, добавил Мишель.

"Мы должны применить все средства", – говорит он.

Отдельно президент Евросовета уточнил: "Мы не должны ожидать спринта. Этот кризис повлияет на нас в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах".

План Маршалла – программа госсекретаря США Джорджа Маршалла, призванная помочь Европе после Второй мировой войны.

В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, в т.ч. ФРГ.

Как ранее сообщал Фокус:

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация запускает глобальный план по гуманитарному реагированию на $2 млрд, чтобы спонсировать борьбу с COVID-19 в беднейших странах мира.