НБУ ждет сокращения поступлений валюты от заробитчан на $0,5–1 млрд

А туристы вывезут из страны на $1,5 млрд меньше, чем в 2019 году

В НБУ ожидают, что объем переводов в Украину трудовыми мигрантами может снизиться на $0,5–1 млрд в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб, передает пресс-служба.

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Одновременно, по оценке Сологуба, снизится отток валюты из Украины на сумму около $1,5 млрд, так как из-за того же вируса украинцы будут путешествовать меньше.

По данным Нацбанка, в 2019 году работающие за границей украинцы перечислили $12 млрд, что значительно повлияло на укрепление гривни.

В структуре переводов в Украину лидируют поступления из США – 18%, Израиля – 14%, Италии – 9%, России – 7% и Польши – 7%.

Как ранее сообщал Фокус: