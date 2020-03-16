C 17 марта в Киеве будут работать только продуктовые магазины, аптеки и заправки
2020-03-16 11:38:00
Максимально ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами
В Киеве закроют учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и автозаправок.
Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
С 17 марта максимально ограничивается передвижение людей между Киевом и другими населенными пунктами. Также в столице ограничивается проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других массовых мероприятий.
Кроме того, не будут работать торговые центры, заведения быстрого питания, рестораны, кафе и бары. Они смогут принимать онлайн-заказы для доставки еды.
Закрытие не касается продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек. Работать автозаправки, банки и банкоматы.
Остановится работа спортзалов, салонов красоты, парикмахерских, ночных клубов.
Руководителей компаний просят перевести сотрудников на удаленную работу.
"Мы понимаем, что это неудобства для жителей города и потери для бизнеса. Но они – вынужденные и временные. Прибыли и деньги – важны. Но здоровье и жизнь людей – самое важное! И мы должны заботиться прежде всего об этом!" – добавил мэр Киева.
Он отметил, что городская власть будет работать в штатном режиме для обеспечения жизнедеятельности и безопасности жителей столицы.
"Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. Их будут доставлять домой", – сказал Кличко.
По его словам, пока пользования общественного транспорта не ограничивают. В то же время он призвал жителей не передвигаться по городу без надобности.
Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 млн гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация".
Напомним, львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Такие же меры приняли власти Одессы и Ивано-Франковска.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса - закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.