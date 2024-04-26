Защитят от дронов танки, БТР и окопы: в Украине создали новые средства РЭБ "Буревий" (видео)
Системы "Буревий" должны дезориентировать российские БПЛА на поле боя, подавляя радиочастоты. По словам производителя, их может включать даже человек без опыта.
Украинские волонтеры и предприниматели производят в Винницкой области портативные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буревий", которые нужны военным для борьбы с дронами Российской Федерации. Об этом рассказал производитель аппаратов Андрей Турко в интервью "Суспільне Вінниця".
Сообщается, что портативные средства "Буревий" можно устанавливать на автомобилях, БТРах, танках или стационарных позициях. Эти системы способны блокировать частоты, на которых работают вражеские БПЛА, дезориентируя их пространстве. В результате дроны теряют управление и падают.
"Без РЭБов на этой войне никак. Благодаря им нашим ребятам на фронте гораздо безопаснее", — говорит Дмитрий Бабенко, работающий над системами "Буревий".
Андрей Турко отметил, что аппараты "Буревий" очень просты в эксплуатации — их может включать даже человек без специальной подготовки. Стоят эти системы 30 до 105 тысяч гривен, что намного дешевле, чем другие средства борьбы с БПЛА. Комплектующие волонтеры и предприниматели закупают за границей, а корпуса и электроника изготовляются на территории Украины.
В материале также говорится, что военнослужащие Сил обороны Украины уже оценили работу систем "Буревий".
"Получили РЭБ, проверили, все работает, как и говорили. Искренне благодарим за помощь. Вместе победим. Слава Украине!", – отметил один из украинских военных.
Напомним, украинские разработчики антидроновых систем из Мукачево Antidrone.cc создали РЭБ купольного типа "Буревий" для установки на катер. По информации инженеров, эта система прочная, герметичная и защищена от дождя и брызг воды.
Кроме того, в Украине создали средство радиоэлектронной борьбы купольного типа "Кульбаба", которое защищает автотранспорт от FPV-беспилотников. По словам создателя, данную систему он разрабатывал в первую очередь для защиты эвакуационного транспорта и "прикрытия" личного состава во время передвижения.