Защитят от дронов танки, БТР и окопы: в Украине создали новые средства РЭБ "Буревий" (видео)

Системы "Буревий" должны дезориентировать российские БПЛА на поле боя, подавляя радиочастоты. По словам производителя, их может включать даже человек без опыта.

Related video

Украинские волонтеры и предприниматели производят в Винницкой области портативные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буревий", которые нужны военным для борьбы с дронами Российской Федерации. Об этом рассказал производитель аппаратов Андрей Турко в интервью "Суспільне Вінниця".

Сообщается, что портативные средства "Буревий" можно устанавливать на автомобилях, БТРах, танках или стационарных позициях. Эти системы способны блокировать частоты, на которых работают вражеские БПЛА, дезориентируя их пространстве. В результате дроны теряют управление и падают.

"Без РЭБов на этой войне никак. Благодаря им нашим ребятам на фронте гораздо безопаснее", — говорит Дмитрий Бабенко, работающий над системами "Буревий".

Андрей Турко отметил, что аппараты "Буревий" очень просты в эксплуатации — их может включать даже человек без специальной подготовки. Стоят эти системы 30 до 105 тысяч гривен, что намного дешевле, чем другие средства борьбы с БПЛА. Комплектующие волонтеры и предприниматели закупают за границей, а корпуса и электроника изготовляются на территории Украины.

В Украине производят портативные системы РЭБ "Буревий"

В материале также говорится, что военнослужащие Сил обороны Украины уже оценили работу систем "Буревий".

"Получили РЭБ, проверили, все работает, как и говорили. Искренне благодарим за помощь. Вместе победим. Слава Украине!", – отметил один из украинских военных.

Напомним, украинские разработчики антидроновых систем из Мукачево Antidrone.cc создали РЭБ купольного типа "Буревий" для установки на катер. По информации инженеров, эта система прочная, герметичная и защищена от дождя и брызг воды.

Кроме того, в Украине создали средство радиоэлектронной борьбы купольного типа "Кульбаба", которое защищает автотранспорт от FPV-беспилотников. По словам создателя, данную систему он разрабатывал в первую очередь для защиты эвакуационного транспорта и "прикрытия" личного состава во время передвижения.