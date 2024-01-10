Защитит от оккупантов с воды: в Украине создали РЭБ "Буревій" для катеров (фото)

Техническая разработка обезопасит украинских военных и технику от ударов FPV-дронов и беспилотников, несущих боеприпасы, уменьшив таким образом потери от атак ВС РФ.

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В Украине разработчики антидроновых систем из Мукачево Antidrone.cc создали влагозащищенный РЭБ купольного типа "Буревій" для установки на катер. Фото изделия создатели опубликовали в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 января.

По информации инженеров, этот купольный РЭБ прочный и герметичный, а также он защищен от дождя и брызг воды. Представляет собой прямоугольное устройство на магнитной платформе с антеннами. При применении в условиях боевых действий нужно обращать особое внимание на источники питания, ведь стандартные "прикуриватели" и другие маломощные блоки энергии не подходят.

Купольный РЭБ прочный и герметичный, а также он защищен от дождя и брызг воды

Также "Буревій" не может работать с помощью зарядно портативной станции EcoFlow, но отлично взаимодействует с бронетехникой с бортовым напряжением в 24В. Антидроновая система защищает технику и живую силу от работы FPV-дронов и беспилотников с системой сброса боеприпасов.

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Технические характеристики РЭБ "Буревій":

диапазон — 900/2.4/5.8;

мощность — 50/40/40 Вт;

питание — 12-24В;

стандарт защиты — IP65;

ток — 14 — 25А.

Антидроновая система защищает технику и живую силу от работы FPV-дронов и беспилотников с системой сброса боеприпасов Фото: Antidrone.cc Антидроновая система защищает технику и живую силу от работы FPV-дронов и беспилотников с системой сброса боеприпасов

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно о том, что в Украине создали уникальную систему детекции, которая "видит" российский БПЛА за 15 км. Идея создать систему обнаружения возникла у разработчиков в феврале 2023 года. Целью было сделать современное оборудование для обнаружения дронов противника на большом расстоянии.

А во второй половине июля 2023 года мы писали о том, что бойцы ВСУ получили компактные средства РЭБ для борьбы с дронами ВС РФ. Портативное устройство РЭБ имеет защиту по стандарту IP65, т.е. защищено от дождя и брызг воды и работает на универсальном частотном диапазоне 900 МГц.