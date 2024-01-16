Украинская "Кульбаба" против дронов-убийц из РФ: как новая система защитит технику ВСУ

Новый купольный РЭБ способен "глушить" российские дроны на частотах 868-915 МГц.

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В Украине создали средство радиоэлектронной борьбы купольного типа "Кульбаба", которое защищает автотранспорт от FPV-беспилотников. Об этом написал разработчик Роман Рубан на своей странице в Facebook в понедельник, 15 января.

Над купольным РЭБом он работал в течение нескольких месяцев. Результатом стали две конструктор-системы для защиты от российских дронов-камикадзе: "Кульбаба 100" (недавно получила обновления), и "Кульбаба 150". По словам Романа Рубана, технику он разрабатывал в первую очередь для защиты эвакуационного транспорта и "прикрытия" личного состава во время передвижения.

"Я очень хотел разработать защиту для наших ребят и девушек на фронте чтобы можно было защищать от дронов-камикадзе", — написал создатель.

Разработчик создал РЭБ в первую очередь для защиты эвакуационного транспорта на фронте Фото: Роман Рубан/ Facebook

В одном из постов разработчик написал, что купольный РЭБ защищает военных и технику от FPV-дронов, которые работают на частотах 868-915 МГц. Систему "Кульбаба 100" уже даже испытали украинские военные на фронте. По словам Романа Рубана, ее использовали в разведывательных миссиях. Он даже показал результаты работы своей техники, опубликовав две фотографии.

С помощью РЭБ "Кульбаба 100" украинским военным удалось обезвредить опасные FPV-дроны оккупантов Фото: Роман Рубан/ Facebook С помощью РЭБ "Кульбаба 100" украинским военным удалось обезвредить опасные FPV-дроны оккупантов Фото: Роман Рубан/ Facebook

На них видно российские дроны с боеприпасами. Однако из-за успешного действия "купола" они не долетели до целей — автомобилей и позиций ВСУ — и не взорвались. Роман Рубан отметил, что, по всей вероятности, россияне использовали беспилотники, у которых масса аккумулятора превышает массу боеприпаса, на что указывает их положении после падения. Это косвенно свидетельствует о том, что оккупанты боялись подходить к позициям украинских военных вплотную и отправили туда выносливые дальнобойные дроны, пожертвовав даже мощью боеприпасов.

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Поле того, как система "Кульбаба 100" прошла модернизацию, у нее появились:

кнопка включения и выключения для водителя;

индикатор заряда;

АКБ, которая заряжается быстрее, чем в стартовой версии;

вентиляция для вывода тепла;

сумка-чехол для АКБ и пульта.

Новый купольный РЭБ способен "глушить" российские дроны на частотах 868-915 МГц Фото: Роман Рубан/ Facebook

Создатель также уточнил, что его купольный РЭБ имеет возможность расширения спектра частот, с которыми он работает.

"Я построил конструктор, предоставляющий возможность защищать транспорт от тех частот, которые "русский мир" начинает использовать на фронте", — отметил Роман Рубан.

РЭБ "Кульбаба" имеет возможность расширения спектра частот, с которыми он работает. Фото: Роман Рубан/ Facebook

Напомним, несколько ранее мы писали, что в Украине создали РЭБ "Буревій" для катеров. Техническая разработка обезопасит украинских военных и технику от ударов FPV-дронов и беспилотников, несущих боеприпасы, уменьшив таким образом потери от атак ВС РФ.

А в ноябре 2023 года стало известно о том, что в Украине создали уникальную систему детекции, которая "видит" российский БПЛА за 15 км. Идея создать систему обнаружения возникла у разработчиков в феврале 2023 года. Целью было сделать современное оборудование для обнаружения дронов противника на большом расстоянии.