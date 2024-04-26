Захистять від дронів танки, БТР і окопи: в Україні створили нові засоби РЕБ "Буревій" (відео)
Системи "Буревій" мають дезорієнтувати російські БПЛА на полі бою, глушачи радіочастоти. За словами виробника, їх може вмикати навіть людина без досвіду.
Українські волонтери та підприємці виробляють у Вінницькій області портативні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Буревій", які потрібні військовим для боротьби з дронами Російської Федерації. Про це розповів виробник апаратів Андрій Турко в інтерв'ю "Суспільне Вінниця".
Повідомляється, що портативні засоби "Буревій" можна встановлювати на автомобілях, БТРах, танках або стаціонарних позиціях. Ці системи здатні блокувати частоти, на яких працюють ворожі БПЛА, дезорієнтуючи їх у просторі. Унаслідок чого дрони втрачають керування і падають.
"Без РЕБів на цій війні ніяк. Завдяки їм нашим хлопцям на фронті набагато безпечніше", — каже Дмитро Бабенко, який працює над системами "Буревій".
Андрій Турко зазначив, що апарати "Буревій" дуже прості в експлуатації — їх може вмикати навіть людина без спеціальної підготовки. Коштують ці системи від 30 до 105 тисяч гривень, що набагато дешевше, ніж інші засоби боротьби з БПЛА. Комплектуючі волонтери та підприємці закуповують за кордоном, а корпуси та електроніка виготовляються на території України.
У матеріалі також ідеться, що військовослужбовці Сил оборони України вже оцінили роботу систем "Буревій".
"Отримали РЕБ, перевірили, все працює, як і говорили. Щиро дякуємо за допомогу. Разом переможемо. Слава Україні!", — зазначив один з українських військових.
Нагадаємо, українські розробники антидронових систем із Мукачева Antidrone.cc створили РЕБ купольного типу "Буревій" для встановлення на катер. За інформацією інженерів, ця система міцна, герметична і захищена від дощу та бризок води.
Крім того, в Україні створили засіб радіоелектронної боротьби купольного типу "Кульбаба", який захищає автотранспорт від FPV-безпілотників. За словами творця, цю систему він розробляв насамперед для захисту евакуаційного транспорту і "прикриття" особового складу під час пересування.