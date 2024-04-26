Захистять від дронів танки, БТР і окопи: в Україні створили нові засоби РЕБ "Буревій" (відео)

Системи "Буревій" мають дезорієнтувати російські БПЛА на полі бою, глушачи радіочастоти. За словами виробника, їх може вмикати навіть людина без досвіду.

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Українські волонтери та підприємці виробляють у Вінницькій області портативні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Буревій", які потрібні військовим для боротьби з дронами Російської Федерації. Про це розповів виробник апаратів Андрій Турко в інтерв'ю "Суспільне Вінниця".

Повідомляється, що портативні засоби "Буревій" можна встановлювати на автомобілях, БТРах, танках або стаціонарних позиціях. Ці системи здатні блокувати частоти, на яких працюють ворожі БПЛА, дезорієнтуючи їх у просторі. Унаслідок чого дрони втрачають керування і падають.

"Без РЕБів на цій війні ніяк. Завдяки їм нашим хлопцям на фронті набагато безпечніше", — каже Дмитро Бабенко, який працює над системами "Буревій".

Андрій Турко зазначив, що апарати "Буревій" дуже прості в експлуатації — їх може вмикати навіть людина без спеціальної підготовки. Коштують ці системи від 30 до 105 тисяч гривень, що набагато дешевше, ніж інші засоби боротьби з БПЛА. Комплектуючі волонтери та підприємці закуповують за кордоном, а корпуси та електроніка виготовляються на території України.

В Україні виробляють портативні системи РЕБ "Буревій"

У матеріалі також ідеться, що військовослужбовці Сил оборони України вже оцінили роботу систем "Буревій".

"Отримали РЕБ, перевірили, все працює, як і говорили. Щиро дякуємо за допомогу. Разом переможемо. Слава Україні!", — зазначив один з українських військових.

Нагадаємо, українські розробники антидронових систем із Мукачева Antidrone.cc створили РЕБ купольного типу "Буревій" для встановлення на катер. За інформацією інженерів, ця система міцна, герметична і захищена від дощу та бризок води.

Крім того, в Україні створили засіб радіоелектронної боротьби купольного типу "Кульбаба", який захищає автотранспорт від FPV-безпілотників. За словами творця, цю систему він розробляв насамперед для захисту евакуаційного транспорту і "прикриття" особового складу під час пересування.