"Бывает едва ли не раз в год": синоптик назвала дни, когда в Украине будет редкая погода

Пятница по всей стране отметится дождями, хотя на востоке ожидается почти летняя жара. Однако вскоре погода улучшится, и украинцев порадует "роскошная природная парфюмерия".

Related video

Синоптик Наталья Диденко поделилась прогнозом погоды в Украине на ближайшие дни. Об этом известно из ее публикации в соцсетях.

Пятница "порадует" дождями и грозами

26 апреля в Украине будет дождливо, местами будут грозы. Меньшая вероятность осадков — в восточных регионах и местами на юге.

Самой высокой температура будет на востоке — +25...28°C. В "холодной полосе" от Житомирской до Винницкой области ожидается +9...12°C, на западе будет несколько теплее — +12...18°C. В южной части страны столбики термометров будут фиксировать +19...25°C, а в центральных областях — +18...24°C.

В Киеве также периодически будет идти дождь, возможна и гроза. Однако будут и прояснения, дождь не будет лить целый день. Температура составит +12...14°C.

Прогноз погоды на 26 апреля в Украине Фото: facebook Наталка Диденко

На выходных погода улучшится

В выходные 27-28 апреля в противовес дождливой пятнице ожидается погода, которая "бывает едва ли не раз в году". В Украине будет "и не холодно, и не жарко" — +18...23°C днем, на востоке до +26°C.

"Везде, во всех областях Украины, никаких дождей, много солнца, белых облаков, мало сорняков, роскошная зеленая трава с цветочками, море сирени и разлитая в воздухе роскошная природная парфюмерия", — добавила Диденко.

Напомним, 25 апреля в результате непогоды затопило Фастов в Киевской области и некоторые улицы столицы. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что машины буквально плавали в воде после обильных дождей.

Метеоролог Вера Балабух рассказала, каким будет лето 2024 года в Украине. По ее словам, большой жары не будет.