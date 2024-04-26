"Буває чи не раз на рік": синоптикиня назвала дні, коли в Україні буде рідкісна погода

П’ятниця по всій країні відзначиться дощами, хоча на сході очікується майже літня спека. Однак невдовзі погода покращиться, і українців порадує "розкішна природна парфумерія".

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Синоптикиня Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди в Україні на найближчі дні. Про це відомо з її публікації у соцмережах.

П’ятниця "порадує" дощами й грозами

26 квітня в Україні дощитиме, місцями будуть грози. Менша ймовірність опадів — у східних регіонах та подекуди на півдні.

Найвищою температура буде на сході — +25…28°C. У "холодній смузі" від Житомирської до Вінницької області очікується +9…12°C, на заході буде дещо тепліше — +12…18°C. У південній частині країни стовпчики термометрів фіксуватимуть +19…25°C, а у центральних областях — +18…24°C.

У Києві також періодично дощитиме, можлива й гроза. Однак будуть й прояснення, дощ не литиме цілий день. Температура становитиме +12…14°C.

Прогноз погоди на 26 квітня в Україні Фото: facebook Наталка Діденко

На вихідних погода покращиться

У вихідні 27-28 квітня на противагу дощовій п’ятниці очікується погода, яка "буває чи не раз на рік". В Україні буде "і не холодно, і не спекотно" — +18…23°C вдень, на сході до +26°C.

"Скрізь, в усіх областях України, ніяких дощів, багато сонця, білих хмарок, мало бурʼяну, розкішна зелена трава з квіточками, море бузку і розлита у повітрі розкішна природна парфумерія", — додала Діденко.

Нагадаємо, 25 квітня внаслідок негоди затопило Фастів у Київській області та деякі вулиці столиці. На кадрах, знятих очевидцями, видно, що машини буквально плавали у воді після рясних дощів.

Метеорологиня Віра Балабух розповіла, яким буде літо 2024 року в Україні. З її слів, великої спеки не буде.