Люди по коліно у воді: з'явилися кадри наслідків негоди в Києві та області (фото, відео)
У столиці затопило дороги, де робили ремонти. У Фастові надощило так, що люди ходили по коліно у воді.
У Київській області після рясних дощів затопило Фастів. Десятки автомобілів поблизу автовокзалу опинились у воді. У Києві також затопило деякі вулиці. Відео наслідків негоди публікують користувачі соцмереж та місцеві засоби масової інформації.
Зокрема, на відео видно, як машини буквально плавають у воді. Людям вода по коліно.
Крім того, внаслідок негоди у Фастові затопило деякі вулиці, зокрема парковку біля місцевого автовокзалу.
Наразі місцева влада не коментувала ситуацію. Натомість жителі Фастова у соцмережах просять, аби воду у місцях підтоплень викачали за допомогою спецтехніки.
Київ також постраждав від негоди
У Києві також сильно дощило. Місто накрив потужний циклон.
У столиці затопило вулиці, де проводились ремонтні роботи. Відео публікують місцеві мешканці.
"Ось так роблять наші дороги", — коментує за кадром автор відео.
Фото з правого берега Києва також публікують місцеві телеграм-канали
За повідомленнями місцевих телеграм каналів, на вулиці Набережно-Хрещатицькій у столиці розкопали дорогу та залишили котловани, які тепер затопило.
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