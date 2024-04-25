Люди по коліно у воді: з'явилися кадри наслідків негоди в Києві та області (фото, відео)

У столиці затопило дороги, де робили ремонти. У Фастові надощило так, що люди ходили по коліно у воді.

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У Київській області після рясних дощів затопило Фастів. Десятки автомобілів поблизу автовокзалу опинились у воді. У Києві також затопило деякі вулиці. Відео наслідків негоди публікують користувачі соцмереж та місцеві засоби масової інформації.

Зокрема, на відео видно, як машини буквально плавають у воді. Людям вода по коліно.

Крім того, внаслідок негоди у Фастові затопило деякі вулиці, зокрема парковку біля місцевого автовокзалу.

Наразі місцева влада не коментувала ситуацію. Натомість жителі Фастова у соцмережах просять, аби воду у місцях підтоплень викачали за допомогою спецтехніки.

Київ також постраждав від негоди

У Києві також сильно дощило. Місто накрив потужний циклон.

У столиці затопило вулиці, де проводились ремонтні роботи. Відео публікують місцеві мешканці.

"Ось так роблять наші дороги", — коментує за кадром автор відео.

Фото з правого берега Києва також публікують місцеві телеграм-канали

Київ затопило 25 квітня Київ затопило 25 квітня Київ затопило 25 квітня

За повідомленнями місцевих телеграм каналів, на вулиці Набережно-Хрещатицькій у столиці розкопали дорогу та залишили котловани, які тепер затопило.

Котлован на Набережно-Хрещатицькій Фото: Телеграм

До речі, Укргідрометцентр повідомляв, що у четвер, 25 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями, а вдень подекуди грози. За прогнозами синоптиків, пил із Сахари залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, 26 квітня, і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

Нагадаємо, 21 квітня Київ накрив потужний циклон. У столиці навіть оголосили "жовтий" рівень небезпеки. Через сильні пориви вітру (15–20 м/с) одразу в кількох районах столиці попадали дерева, які пошкодили автотранспорт. У Львові через негоду оголошено II рівень небезпеки — "помаранчевий".

25 квітня завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух дала прогноз погоди в Україні на літо 2024 року та розповіла, чи варто готуватися до сильної спеки.