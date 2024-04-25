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Україна

Люди по коліно у воді: з'явилися кадри наслідків негоди в Києві та області (фото, відео)

Фастів, негода, зливи
Фото: соцмережі | У Фастові автомобілі плавають у воді

У столиці затопило дороги, де робили ремонти. У Фастові надощило так, що люди ходили по коліно у воді.

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У Київській області після рясних дощів затопило Фастів. Десятки автомобілів поблизу автовокзалу опинились у воді. У Києві також затопило деякі вулиці. Відео наслідків негоди публікують користувачі соцмереж та місцеві засоби масової інформації.

Зокрема, на відео видно, як машини буквально плавають у воді. Людям вода по коліно.

Крім того, внаслідок негоди у Фастові затопило деякі вулиці, зокрема парковку біля місцевого автовокзалу.

Наразі місцева влада не коментувала ситуацію. Натомість жителі Фастова у соцмережах просять, аби воду у місцях підтоплень викачали за допомогою спецтехніки.

Київ також постраждав від негоди

У Києві також сильно дощило. Місто накрив потужний циклон.

У столиці затопило вулиці, де проводились ремонтні роботи. Відео публікують місцеві мешканці.

"Ось так роблять наші дороги", — коментує за кадром автор відео.

Фото з правого берега Києва також публікують місцеві телеграм-канали

Київ затопило 25 квітня Fullscreen
Київ затопило 25 квітня
Київ затопило 25 квітня Fullscreen
Київ затопило 25 квітня
Київ затопило 25 квітня Fullscreen
Київ затопило 25 квітня
Київ затопило 25 квітня
Київ затопило 25 квітня
Київ затопило 25 квітня

За повідомленнями місцевих телеграм каналів, на вулиці Набережно-Хрещатицькій у столиці розкопали дорогу та залишили котловани, які тепер затопило.

котлован, негода, київ Fullscreen
Котлован на Набережно-Хрещатицькій
Фото: Телеграм

До речі, Укргідрометцентр повідомляв, що у четвер, 25 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями, а вдень подекуди грози. За прогнозами синоптиків, пил із Сахари залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, 26 квітня, і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

Нагадаємо, 21 квітня Київ накрив потужний циклон. У столиці навіть оголосили "жовтий" рівень небезпеки. Через сильні пориви вітру (15–20 м/с) одразу в кількох районах столиці попадали дерева, які пошкодили автотранспорт. У Львові через негоду оголошено II рівень небезпеки — "помаранчевий".

25 квітня завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух дала прогноз погоди в Україні на літо 2024 року та розповіла, чи варто готуватися до сильної спеки.