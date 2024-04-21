Україну накрила негода: у Києві зливи, а у Львові — град (фото)

Синоптики прогнозують, що 22 квітня погодні умови погіршуватимуться. Українці так само потерпатимуть від сильних поривів вітру, а в деяких регіонах країни будуть нічні заморозки.

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У неділю, 21 квітня, українці щонайменше в трьох регіонах країни стали заручниками негоди: у Львові людей здивував величезний град, а в Києві й Одесі вітер із корінням виривав дерева. Фокус зібрав усю відому інформацію про негоду цього дня.

Київ

Київ у неділю, 21 квітня, накрив потужний циклон. У столиці навіть оголосили "жовтий" рівень небезпеки. Через сильні пориви вітру (15-20 м/с) одразу в кількох районах столиці попадали дерева, які пошкодили автотранспорт. Наприклад, на автівку та проїжджу частину на вул. Гусовського в Печерському районі. Рятувальники за допомогою бензоріза вивільнили машину та розчистили дорогу. Також дерева, що впали, пошкодили легкові авто на Борщагівці.

Як повідомили в ДСНС, постраждалих і людських жертв вдалося уникнути.

21 квітня жителі та гості столиці потерпали від сильних поривів вітру Фото: ДСНС 21 квітня жителі та гості столиці потерпали від сильних поривів вітру Фото: ДСНС

Одеса

В Одесі, як повідомляють місцеві Telegram-канали, через зливу та південно-східний вітер із поривами 15-18 м/с масово почали падати дерева. Хоча водіїв ще із самого ранку попереджали про те, що через негоду не варто паркуватися під деревами, деякі одесити й гості міста до цього не прислухалися. У результаті обламані гілки та кілька дерев, які вітер викорчував, пошкодили легкові автомобілі.

Ба більше, погіршення метеоумов у регіоні синоптики прогнозують також і на понеділок, 22 квітня. Однак, попри негоду, школи й дитячі садки в місті не припинили свою роботу.

В Одесі заручниками негоди стали автомобілі

Львів

У Львові через негоду оголошено II рівень небезпеки — "помаранчевий".

Уночі 22 квітня та вранці 23 квітня у Львові й області прогнозують сильний заморозок до -5°.

У Львові 21 квітня несподівано випав сніг

А в неділю, 21 квітня, у регіоні посипався сніг і випав град. Деякі градини були розміром із велику грушу.

У Львові місцеві жителі здивувалися великим градинам

Нагадаємо, 19 квітня Київ накрила негода: столицю за кілька секунд засипало градом. Кияни та гості столиці також чули грім, а в деяких квартирах на короткий час зникло світло.

Також 19 березня синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що нинішнє похолодання не варто вважати нетиповим, оскільки температурні показники на початку місяця перевищували норму.