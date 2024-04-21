Украину накрыла непогода: в Киеве ливни, а во Львове — град (фото)

Синоптики прогнозируют, что 22 апреля погодные условия ухудшаться. Украинцы все так же будут страдать от сильных порывов ветра, а в некоторых регионах страны будут ночные заморозки.

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В Воскресенье, 21 апреля, украинцы как минимум в трех регионах страны стали заложниками непогоды: во Львове людей удивил огромный град, а в Киеве и Одессе ветер с корнями вырывал деревья. Фокус собрал всю изветсную информацию о непогоде в этот день.

Киев

Киев в воскресенье, 21 апреля, накрыл мощный циклон. В столице даже объявили "желтый" уровень опасности. Из-за сильных порывов ветра (15-20 м/с) сразу в нескольких районах столицы попадали деревья, которые повредили автотранспорт. Так, на машину и проезжую часть на ул. Гусовского в Печерском районе. Спасатели с помощью бензореза освободили машину и расчистили дорогу. Кроме того упавшие деревья повредили легковые авто на Борщаговке.

Как сообщили в ГСЧС, пострадавших и человеческих жертв удалось избежать.

21 апреля жители и гости столицы страдали от сильных порывов ветра Фото: ГСЧС 21 апреля жители и гости столицы страдали от сильных порывов ветра Фото: ГСЧС

Одесса

В Одессе, как сообщают местные Telegram-каналы, из-за ливня и юго-восточного ветра с порывами 15-18 м/с массово начали падать деревья. Хотя водителей еще с самого утра предупреждали о том, что из-за непогоды не стоит парковаться под деревьями, некоторые одесситы и гости города ему не вняли. В результате обломанные ветки и несколько деревьев, которые ветер выкорчевал, повредили легковые автомобили.

Более того, ухудшение метеоусловий в регионе синоптики прогнозируют также и на понедельник, 22 апреля. Однако, несмотря на непогоду, школы и детские сады в городе не прекратили свою работу.

В Одессе заложниками непогоды стали автомобили

Львов

Во Львове из-за непогоды объявлен II уровень опасности — "оранжевый".

Ночью 22 апреля и утром 23 апреля во Львове и области прогнозируют сильный заморозок до -5°.

Во Львове 21 апреля неожиданно выпал снег

А в воскресенье, 21 апреля, в регионе посыпался снег и выпал град. Некоторые градины были размером с большую грушу.

Во Львове местные жители удивились большим градинам

Напомним, 19 апреля Киев накрыла непогода: столицу за несколько секунд засыпало градом. Киевляне и гости столицы также слышали гром. А в некоторых квартирах на короткое время исчез свет.

Кроме того 19 марта синоптик Наталья Птуха сообщила, что нынешнее похолодание не стоит считать нетипичным, поскольку температурные показатели в начале месяца превышали норму.