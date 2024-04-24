Дощі, лавини, пил і водопілля: прогноз погоди на 25 квітня (карта)

За прогнозами синоптиків, пил із Сахари залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, 26 квітня, і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

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Укргідрометцентр повідомляє, що у четвер, 25 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями, вночі невеликі дощі, а вдень подекуди грози. Про це головні метеорологи країни повідомили на офіційній сторінці в Facebook.

Як зазначається у повідомленні, вночі на північному сході, у Прикарпатті та на Закарпатті пройдуть невеликі дощі. Вдень вони переберуться ще й до Житомирської і Вінницької областей, де будуть помірними, а на Київщині вдень можливі навіть грози. На решті території країни без опадів. Проте майже повсюдно, крім сходу, вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях плюсова — вночі 1-6°, вдень 9-14°; на сході та південному сході країни — вночі 10-15°, вдень 22-27°; на решті території — вночі 4-9°, вдень 17-22°.

Карта погоди на 25 квітня Фото: Укргідрометцентр

А от на думку народної синоптикині Наталки Діденко, температура повітря розподілиться цікаво:

на заході — найхолодніша погода, вдень +9-13 градусів;

у північних областях — від +17 до +22 градусів;

у центральній частині — +20-23, лише на Вінниччині свіжіше, близько +17 градусів;

у східній частині — +22-26 градусів;

на півдні — +18-24, в Криму до +26 градусів.

У Києві завтра, 25 квітня, нарешті просвіток з дощами та +18-20 градусів.

"Надалі вже повинна бути людська погода, тепло, десь +15-22, на сході до +24-26 градусів. Із коливаннями, звичайно", — обіцяє Діденко.

Пил із Сахари

Як розповідає синоптикиня Діденко, пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні, 24 квітня, дістався території України. На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко простежується над південними та центральними районами та поширюється на північ.

Фото: Укргідрометцентр

Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими.

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, 26 квітня, і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.

Сніг у Карпатах

Значна сніголавинна небезпека (3-й рівень) все ж таки не відступає. Так, 24-25 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Тож синоптики радять утриматись від походів на високогір'я.

Фото: Укргідрометцентр

Водопілля у Черкаській області

Попередження про небезпечні гідрологічні явища метеорологи надають уже протягом щонайменше тижня. Однак 24-26 квітня внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ у верхній частині Кременчуцького водосховища ймовірний подальший ріст рівнів води з утриманням затоплення заплави та досягненням відміток часткового затоплення територій в окремих прирічкових населених пунктах Черкаського та Золотоніського районів Черкаської області. Рівень небезпеки — другий, або помаранчевий.

Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що українських територій 24 квітня знову торкнувся пісок із Сахари, як заявили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології. При цьому якість повітря не погіршилася.

Крім того, стали відомі дати літніх канікул у школах у 2024 році. Останні дзвоники у більшості закладів пройдуть ще у травні, але дітей відпустять на відпочинок вже наприкінці червня.