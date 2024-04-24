Дощі, лавини, пил і водопілля: прогноз погоди на 25 квітня (карта)
За прогнозами синоптиків, пил із Сахари залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, 26 квітня, і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.
Укргідрометцентр повідомляє, що у четвер, 25 квітня, по всій території України буде хмарно з проясненнями, вночі невеликі дощі, а вдень подекуди грози. Про це головні метеорологи країни повідомили на офіційній сторінці в Facebook.
Як зазначається у повідомленні, вночі на північному сході, у Прикарпатті та на Закарпатті пройдуть невеликі дощі. Вдень вони переберуться ще й до Житомирської і Вінницької областей, де будуть помірними, а на Київщині вдень можливі навіть грози. На решті території країни без опадів. Проте майже повсюдно, крім сходу, вночі та вранці туман.
Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях плюсова — вночі 1-6°, вдень 9-14°; на сході та південному сході країни — вночі 10-15°, вдень 22-27°; на решті території — вночі 4-9°, вдень 17-22°.
А от на думку народної синоптикині Наталки Діденко, температура повітря розподілиться цікаво:
- на заході — найхолодніша погода, вдень +9-13 градусів;
- у північних областях — від +17 до +22 градусів;
- у центральній частині — +20-23, лише на Вінниччині свіжіше, близько +17 градусів;
- у східній частині — +22-26 градусів;
- на півдні — +18-24, в Криму до +26 градусів.
У Києві завтра, 25 квітня, нарешті просвіток з дощами та +18-20 градусів.
"Надалі вже повинна бути людська погода, тепло, десь +15-22, на сході до +24-26 градусів. Із коливаннями, звичайно", — обіцяє Діденко.
Пил із Сахари
Як розповідає синоптикиня Діденко, пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні, 24 квітня, дістався території України. На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко простежується над південними та центральними районами та поширюється на північ.
Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими.
Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці, 26 квітня, і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься.
Сніг у Карпатах
Значна сніголавинна небезпека (3-й рівень) все ж таки не відступає. Так, 24-25 квітня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Тож синоптики радять утриматись від походів на високогір'я.
Водопілля у Черкаській області
Попередження про небезпечні гідрологічні явища метеорологи надають уже протягом щонайменше тижня. Однак 24-26 квітня внаслідок пропуску води через каскад дніпровських водосховищ у верхній частині Кременчуцького водосховища ймовірний подальший ріст рівнів води з утриманням затоплення заплави та досягненням відміток часткового затоплення територій в окремих прирічкових населених пунктах Черкаського та Золотоніського районів Черкаської області. Рівень небезпеки — другий, або помаранчевий.
Нагадаємо, що українських територій 24 квітня знову торкнувся пісок із Сахари, як заявили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології. При цьому якість повітря не погіршилася.
Крім того, стали відомі дати літніх канікул у школах у 2024 році. Останні дзвоники у більшості закладів пройдуть ще у травні, але дітей відпустять на відпочинок вже наприкінці червня.