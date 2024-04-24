Дожди, лавины, пыль и половодье: прогноз погоды на 25 апреля (карта)

По прогнозам синоптиков, пыль из Сахары будет оставаться в атмосфере над Украиной вплоть до пятницы, 26 апреля, и с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится.

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Укргидрометцентр сообщает, что в четверг, 25 апреля, по всей территории Украины будет облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, а днем местами грозы. Об этом главные метеорологи страны сообщили на официальной странице в Facebook.

Как отмечается в сообщении, ночью на северо-востоке, в Прикарпатье и на Закарпатье пройдут небольшие дожди. Днем они переберутся еще и в Житомирскую и Винницкую области, где будут умеренными, а в Киевской области днем возможны даже грозы. На остальной территории страны без осадков. Однако почти повсеместно, кроме востока, ночью и утром туман.

Ветер юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях плюсовая — ночью 1-6°, днем 9-14°; на востоке и юго-востоке страны — ночью 10-15°, днем 22-27°; на остальной территории — ночью 4-9°, днем 17-22°.

Карта погоды на 25 апреля Фото: Укргидрометцентр

А вот по мнению народного синоптика Натальи Диденко, температура воздуха распределится интересно:

на западе — самая холодная погода, днем +9-13 градусов;

в северных областях — от +17 до +22 градусов;

в центральной части — +20-23, только в Винницкой области свежее, около +17 градусов;

в восточной части — +22-26 градусов;

на юге — +18-24, в Крыму до +26 градусов.

В Киеве завтра, 25 апреля, наконец просвет с дождями и +18-20 градусов.

"В дальнейшем уже должна быть человеческая погода, тепло, где-то +15-22, на востоке до +24-26 градусов. С колебаниями, конечно", — обещает Диденко.

Пыль из Сахары

Как рассказывает синоптик Диденко, пыль из Сахары, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня, 24 апреля, добралась до территории Украины. На спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.

Фото: Укргидрометцентр

Поскольку на большей части территории страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Поэтому эта пыль быстрее будет вымываться из атмосферы, впрочем в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами дождевые капли, которые будут выпадать, будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми.

Пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной вплоть до пятницы, 26 апреля, и с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится.

Снег в Карпатах

Значительная снеголавинная опасность (3-й уровень) все же не отступает. Так, 24-25 апреля на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Поэтому синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Фото: Укргидрометцентр

Половодье в Черкасской области

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях метеорологи предоставляют уже в течение как минимум недели. Однако 24-26 апреля в результате пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ в верхней части Кременчугского водохранилища вероятен дальнейший рост уровней воды с удержанием затопления поймы и достижением отметок частичного затопления территорий в отдельных приречных населенных пунктах Черкасского и Золотоношского районов Черкасской области. Уровень опасности — второй, или оранжевый.

Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что украинских территорий 24 апреля снова коснулся песок из Сахары, как заявили в Николаевском областном центре по гидрометеорологии. При этом качество воздуха не ухудшилось.

Кроме того, стали известны даты летних каникул в школах в 2024 году. Последние звонки в большинстве заведений пройдут еще в мае, но детей отпустят на отдых уже в конце июня.