Цена газа для населения выросла почти на 10%

Государственная компания "Нафтогаз Украины" установил цену на газ для населения в августе на уровне 3,24 грн за кубометр, что на 9% выше, чем в июле.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании: "Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов госкомпании "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн/куб.м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа "месячный".

"Цена газа выросла на 0,27 грн/куб из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода", указано в сообщении.

Сообщается также, что с завершением действия режима Публичных специальных обязательств (ПСО) "Нафтогаз" будет публиковать цены в рамках тарифа "Месячный" в начале каждого месяца.

"Тариф "Месячный" – первый тариф, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Уже скоро компания предложит своим клиентам новые тарифные планы и другие предложения", – указано в публикации госкомпании.

Режим ПСО откладывал запуск рынка газа для населения, что было одним из требований соглашения с МВФ. С его окончанием также прекращаются спецобязательства "Нафтогаза" продавать газ для населения по льготной цене.

Напомним, в июне Кабмин принял решение об изменении методики формирования цен на газ для населения.