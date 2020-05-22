В мае газ для населения подешевел на 21%

Цена снизилась до 2,3 грн за кубометр без налогов и транспортировки

В мае оптовая цена на природный газ для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась до 2,3 грн за кубометр (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку).

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

По сравнению с апрелем, цена на газ для населения в мае снизилась на 21,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигла 62%.

При этом, с начала года цена ПСО (публичных специальных обязательств) снизилась на 51%.

"Мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе – на природный газ. По данным аналитиков НАК "Нафтогаз Украины", в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет", – сказано в сообщении.

Кроме того, в Украине на цену "дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа" (ПХГ), где из-за подготовки к отопительному сезону и теплой зимы накопился фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд кубометров.

Как ранее сообщал Фокус: