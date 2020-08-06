Минфин России намерен сократить расходы на Крым и Симферополь

Министерство финасов Российской Федерации предложило сократить финансирование госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

В 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей – до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда – до 82,3 миллиарда рублей, указано в документе на сайте Минфина РФ, передает агенство "РИА-Новости"

На данный момент документ под названием "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности" на сайте Минфина РФ по ссылке на него недоступен, однако сохранился в базе Webarchive.org, а также на ряде сайтов-зеркал.

Как передает "РИА", Федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя на общую сумму более 800 млрд рублей правительство России одобрило в августе 2014 года сроком до 2020-го. В сентябре 2018-го ее продлили до 2022 года, а в конце июля этого года опять продлили, уже до 2024-го. Отмечается, что финансирование должно было даже увеличится.

Как мы сообщали сегодня, Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заявило о намерении ввести новые санкции против РФ, в ответ на действия России по отношению к Православной церкви Украины (ПЦУ) в Крыму.