Украина ведет переговоры об усилении санкций против России

Поводом для новых ограничительных мер стало ущемление прав верующих граждан Украины в Крыму.

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий заявило о намерении ввести новые санкции против РФ, в ответ на действия России по отношению к Православной церкви Украины (ПЦУ) в Крыму.

Об этом говорится в заявлении министерства.

"Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины Православной церкви Украины, чем нарушает нормы международного права", – заявил замминистра по вопросам реинтеграции Игорь Яременко.

Сообщается, что решение Верховного суда РФ об отказе пересматривать законность выселения общины ПЦУ с Кафедрального собора святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе "свидетельствует об ущемлении религиозных прав граждан Украины со стороны оккупационной "власти" полуострова".

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Министерство, согласно заявлению, "осуждает такие действия РФ и требует восстановить крымскую общину ПЦУ в ее правах".

По словам Яременко, "вытеснение украинской церкви" с оккупированного Россией Крымского полуострова "получит надлежащий ответ Украины".

"Украина в сотрудничестве с международными партнерами рассматривать вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма", – отметил чиновник.

Напомним, в конце июля, в оккупированом Крыму архиепископу ПЦУ Клименту было вручено постановление о сносе храма Православной церкви Украины в Евпатории.