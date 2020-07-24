Оккупанты в Крыму требуют от архиепископа Климента снести храм

В оккупированом Крыму архиепископу ПЦУ Клименту вручили постановление о сносе храма в Евпатории. Об этом сообщает Офис омбудсмена.

"Сегодня стало известно, что архиепископ Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент получил постановление от так называемой "службы судебных приставов Крыма" о сносе храма ПЦУ в Евпатории. Снос культового здания планируется в пятидневный срок. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осуждает такие циничные действия оккупационных властей, которые имеют целью запугивание прихожан Православной церкви Украины в аннексированном Крыму", – сказано в сообщении.

В случае невыполнения требований в отношении Климента угрожают открыть уголовное дело.

"Решение о сносе культового сооружения было принято "крымским судом" за якобы отсутствие у ответчика доказательств, подтверждающих законность использования земельного участка и здания религиозной общиной ПЦУ в Евпатории.", – рассказали в Офисе.