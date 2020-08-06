Руководитель Укртрансгаза покинул компанию ради более высокой должности, – СМИ

В официальном сообщении много говорится о достижениях компании под руководством Алексеенко. Благодарность ему выразил и Андрей Коболев, глава "Нафтогаза Украины" (в его группу входит "Укртрансгаз").

Поэтому велика вероятность, что информация издания ExPro о том, что Алексеенко переходит на работу в "Нафтогаз", вскоре может быть подтверждена официально.

Ранее Алексеенко был советником председателя правления и уполномоченного по перспективным проектам в "Нафтогазе". До этого занимал руководящие должности в компаниях, которые занимаются инвестиционной и банковской деятельностью.

В "Укртрансгаз" он пришел в марте 2017 года, когда его назначили членом правления, отвечающим за управление финансами. С марта 2019-го он возглавил компанию.

Напомним, в середине июля исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко завершил работу в компании. "Оставляя в "Нафтогазе" большие наработки (и деньги от "Газпрома" – направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности использовать их на благо граждан Украины", – добавил он.

Обязанности гендиректора временно будет исполнять первый заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома.