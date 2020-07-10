"Нафтогаз" запустил первую солнечную электростанцию в Харьковской области

В планах – построить уже в сентябре этого года еще одну СЭС в Житомирской области

"Нафтогаз" вводит в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба НАК.

СЭС "Андреевка" – это пилотный проект дивизиона "Новая энергия", о создании которого в "Нафтогазе" сообщали 22 января этого года. Мощность новой станции составит 0,999 МВт.

Большинство комплектующих СЭС, отмечают в компании, – украинского производства. На практике это будет значить надбавку к "зеленому тарифу" (5% надбавки за 30-50% украинских комплекстующих и 10% надбавки за +50% отечетственных комплектующих).

Также в "Нафтогазе" говорят, что станция получила зеленых тариф с июля 2020 года.

"Возобновляемая энергетика – один из приоритетов группы "Нафтогаз". Такой подход соответствует глобальным тенденциям развития энергетики... Конструктивное решение регулятора по предоставлению нам лицензии на производство электроэнергии – новая страница в истории успеха нашей компании", – говорят в НАК.

В планах "Нафтогаза" – строительство еще одной солнечной электростанции в Житомирской области уже в сентябре этого года. Также планируется расширять сеть электрозарядных станций в Киеве.