Министр финансов рассказал, почему государство не будет помогать бизнесу, как в США и Европе

Другие страны на фоне эпидемии коронавируса оказывают бизнесу беспрецедентную поддержку. Почему Украина этого не делает? На этот вопрос Фокуса в интервью глава Министерства финансов поясняет: “Украина — не то государство, которое может себе позволить печатать деньги и через механизм количественного смягчения выкупать государственные и корпоративные долговые обязательства, как это делают в США”.

У Украины вряд ли найдутся источники, которые позволят профинансировать бюджетный дефицит, как, например, это происходит в странах Европы или в США.

“Развитые страны могут позволить себе рост дефицита госбюджета, — поясняет Сергей Марченко в интервью Фокусу. — В США и Великобритании — 16%, во Франции — 11%, Италии — 12%, Испании — 13%. Украина вряд ли найдет источники, чтобы профинансировать аналогичный бюджетный дефицит. Наша страна не печатает мировую валюту, поэтому вынуждена заимствовать”.

Напомним, согласно прогнозам экспертов МВФ, из-за эпидемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7%. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.

Однако в 2021 году, согласно тому же прогнозу, экономика Украины вернется к умеренному росту на 3,6%.