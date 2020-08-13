Украина не встроена в мировые технологические цепочки и это ее спасло, — глава Минфина

Мировая экономика базируется сегодня на сложных производственных схемах, в которые включены разные страны и континенты, — поясняет глава Министерства финансов в интервью Фокусу.

“Например, если запчасти завозятся из Китая, Индии, Шри-Ланки, сборка происходит в Восточной Европе, а конечная продукция продается под брендом Германии, — говорит Сергей Марченко, — то потеря какого-то одного звена разрушает возможность в срок выпустить, допустим, автомобиль”. В результате может произойти срыв контрактов, повышается риск сокращения рабочих мест. Именно поэтому страны субсидируют такой бизнес, поясняет глава финансового ведомства.

“Украина не встроена в подобные мировые технологические цепочки, — констатирует Марченко. — Это характеризует нас с негативной стороны, но в кризис оказалось спасительным. Украина в основном поставляет продукты питания и входит в топ-3 экспортеров зерна и масличных культур. И здесь стране не нужны посредники”.

Отметим, что в 2019 году Украина действительно подтвердила свой статус одного из мировых лидеров в экспорте зерновых, сохранив или улучшив позиции в мировых рейтингах. Так, Украина с 2006 года удерживает за собой первое место в мире по объемам экспорта подсолнечного масла, нарастив за этот период объемы экспорта в 3,7 раза. По экспорту ячменя, рапса, свежего гороха, проса, жмыха и шрота наша страна на втором месте в мире. Третье место Украина занимает в рейтингах поставщиков очищенных грецких орехов, сушеного гороха и концентрата яблочного сока.

На рынке кукурузы Украина с уже пятый год удерживает четвертое место, в рейтингах экспортеров пшеницы поднялась с пятой на четвертую строчку.

Однако в текущем 2020 году, как полагают эксперты, конкуренция за рынки сбыта аграрной продукции обострится.

Напомним, что объем производства пшеницы в мире в 2020 году ожидается на уровне 762,6 млн тонн, что сравнимо с показателям 2019 года (763,3 млн тонн), и может стать вторым в истории рекордным показателем. Однако есть опасения, что протекционистские меры мировых правительств во время коронавирусного кризиса могут повлиять на ситуацию и даже спровоцировать нехватку продовольствия во всем мире.