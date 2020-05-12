Украина сохранила позиции в рейтингах экспортеров с/х продукции в 2019 году

В 2020 году конкуренция за рынки сбыта аграрной продукции обострится

По итогам 2019 года Украина сохранила или улучшила позиции в мировых рейтингах экспортеров отдельных видов продовольственной продукции. Об этом сообщил Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

В частности, Украина сохранила за собой первое место по объемам экспорта подсолнечного масла. С 2006 года, когда она впервые возглавила рейтинг экспортеров этого вида продукции, она нарастила объемы экспорта в 3,7 раза.

Кроме того, Украина стала второй по экспорту ячменя, рапса, свежего гороха, проса, жмыха и шрота.

При этом за 2019 год среди экспортеров жмыха и шрота Украина поднялась с третьего места на второе, ячменя – с четвертого на второе, проса – с пятого на второе. А по экспорту свежего или охлажденного гороха опустилась с первого места на второе.

Третье место Украина заняла в рейтингах поставщиков очищенных грецких орехов, сушеного гороха и концентрата яблочного сока. При этом объемы экспорта концентрата яблочного сока увеличились в прошлом году почти в 1,6 раза, что позволило переместиться с пятого места на третье.

Украина удерживает четвертое место на рынке кукурузы с 2016 года.

В рейтингах экспортеров пшеницы Украина поднялась с пятой на четвертую строчку.

Пятые места заняла Украины в рейтингах экспортеров пшеничной муки и грецких орехов в скорлупе, поднявшись в этой категории с седьмого места, которое заняла в 2018 году.

С четвертого на пятое место опустилась Украина в рейтинге экспортеров казеина.

Украина начала 2020 год лучше, чем предыдущий, активно наращивая аграрный экспорт. Однако введение в марте карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом, сильно повлияет на рыночную ситуацию. Конкуренция за рынки сбыта, которая и раньше была сильной, в нынешнем году лишь обострится, прогнозируют в Институте аграрной экономики.

Напомним, объем производства пшеницы в мире в 2020 году ожидается на уровне 762,6 млн тонн, что сравнимо с показателям 2019 года (763,3 млн тонн), и может стать вторым в истории рекордным показателем. Об этом говорится в сводке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), опубликованной 7 мая.

В Европейском союзе, Северной Африке, Украине и Соединенных Штатах Америки прогнозируется более низкий урожай, однако сокращение в этих странах и регионах будет компенсировано ростом производства в Австралии и Казахстане, а также в Российской Федерации и ряде азиатских стран, прежде всего в Индии.

В Минэкономки ожидают снижение в 2020 году урожая зерновых на 20%. Согласно прогнозу министерства из-за засухи и финансового кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, аграрии соберут только 60 млн тонн зерновых та зернобобових культур.

Если при снижении объемов производства Украина сократит и экспортные поставки, то она потеряет пропорционально в валютной выручке.

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