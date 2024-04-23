Атаки украинских БПЛА привели к сокращению экспорта российской нефти, — Bloomberg

В период с 1 по 17 апреля суточные показатели переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах России, которые пострадали из-за атак украинских дронов, составляли в среднем 1,23 миллиона.

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Россия в середине апреля перерабатывала в течение суток 5,22 миллиона баррелей сырой нефти, что составляет около 10 тысяч баррелей или на 0,2% ниже среднего показателя в начале месяца. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты.

Отмечается, что основаниями для падения нефтеперерабатывающей отрасли стало проведение ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, пострадавших от атак беспилотников. По данным источников издания, процесс восстановления поврежденных НПЗ в России проходит медленными темпами.

В то же время в статье отмечается, что из-за того, что РФ уже более двух лет ведет полномасштабные боевые действия в Украине, Киев решил применять БПЛА для атак по наиболее важной российской промышленной отрасли. Цель украинского правительства заключается в ограничении поставок на линию фронта российского топлива и сокращении поступления нефтедолларов в казну Кремля.

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Удары по НПЗ в РФ: Байден оказался на одной стороне с Путиным, — Bloomberg

Беспилотники в начале 2024 года атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, что повлекло их частичную или полную остановку.

Источники издания отмечают, что темпы переработки сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах России, которые пострадали из-за атак украинских БПЛА, составили в среднем 1,23 миллиона баррелей с 1 по 17 апреля. Согласно источникам Bloomberg, это примерно на 280 000 баррелей в день меньше по сравнению со средним показателем за период 1-24 января до атак.

Туапсинский завод ПАО "Роснефть", который в конце января пострадал из-за атаки, продолжает работу в автономном режиме, а остальные поврежденные нефтеперерабатывающие заводы, принадлежащие производителю, до сих пор не восстановили свои показатели до уровня до нападения.

В то же время объемы переработанной сырой нефти на предприятии Norsi ПАО "Лукойл" в Нижнем Новгороде также не достигли январского уровня, однако в начале этого года на предприятии также произошел технический инцидент, который негативно повлиял на его работу. Также свое влияние на нефтеперерабатывающую отрасль оказало и наводнение, из-за которого остановился Орский нефтеперерабатывающий завод.

19 апреля стало известно, что из-за массированных ударов украинскими беспилотниками в России начали рассматривать возможность защищать НПЗ сетками.

Также Фокус писал, что 16 марта дроны атаковали три российских НПЗ в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском нефтеперерабатывающих заводах. В течение года они перерабатывают около 25 миллионов тонн нефти, что составляет около 10% всей нефтепереработки РФ.