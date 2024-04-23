Атаки українських БПЛА призвели до скорочення експорту російської нафти, — Bloomberg

У період із 1 по 17 квітня добові показники перероблення сирої нафти на нафтопереробних заводах Росії, які постраждали через атаки українських дронів, становили в середньому 1,23 мільйона.

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Росія в середині квітня переробляла протягом доби 5,22 мільйона барелів сирої нафти, що дорівнює близько 10 тисячам барелів або на 0,2% нижче за середній показник на початку місяця. Про це пише Bloomberg із покликанням на власні розрахунки.

Зазначається, що підставами для падіння нафтопереробної галузі стало проведення ремонтів на нафтопереробних заводах, які постраждали від атак безпілотників. За даними джерел видання, процес відновлення пошкоджених НПЗ у Росії проходить повільними темпами.

Водночас у статті наголошується, що через те, що РФ уже понад два роки веде повномасштабні бойові дії в Україні, Київ вирішив застосовувати БПЛА для атак по найважливішій російській промисловій галузі. Мета українського уряду полягає в обмеженні постачання на лінію фронту російського палива та скороченні надходження нафтодоларів до скарбниці Кремля.

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Удари по НПЗ у РФ: Байден опинився на одному боці з Путіним, — Bloomberg

Безпілотники на початку 2024 року атакували російські нафтопереробні заводи, що спричинило їхню часткову або повну зупинку.

Джерела видання наголошують, що темпи перероблення сирої нафти на нафтопереробних заводах Росії, які постраждали через атаки українських БПЛА, склали в середньому 1,23 мільйона барелів із 1 по 17 квітня. Згідно з джерелами Bloomberg, це приблизно на 280 000 барелів за день менше в порівнянні із середнім показником за період 1-24 січня до атак.

Туапсинський завод ПАТ "Роснефть", який наприкінці січня постраждав через атаки, продовжує роботу в автономному режимі, а решта пошкоджених нафтопереробних заводів, які належать виробнику, досі не відновили свої показники до рівня до нападу.

Водночас обсяги переробленої сирої нафти на підприємстві Norsi ПАТ "Лукойл" у Нижньому Новгороді також не досягнули січневого рівня, проте на початку цього року на підприємстві також стався технічний інцидент, який негативно вплинув на його роботу. Також свій вплив на нафтопереробну галузь мала й повінь, через яку зупинився Орський нафтопереробний завод.

19 квітня стало відомо, що через масовані удари українськими безпілотниками в Росії почали розглядати можливість захищати НПЗ сітками.

Також Фокус писав, що 16 березня дрони атакували три російські НПЗ в Самарській області. Йдеться про Новокуйбишевський, Куйбишевський і Сизранський нафтопереробні заводи. Протягом року вони переробляють близько 25 мільйонів тонн нафти, що складає близько 10% усієї нафтопереробки РФ.