"Выдержат первый удар": в России пытаются защитить НПЗ от атак сетками

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, было принято решение найти способ, как уберечь важные объекты от атак беспилотниками. Компания "Башнефть" также обратилась за помощью к Минобороны.

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Россияне после успешных атак со стороны Сил обороны начали думать о том, как защитить свои нефтеперерабатывающие заводы. Подробностями поделился глава российского региона Башкирия Радий Хабиров, передает "РИА Новости".

По его словам, компания "Башнефть" приняла решение использовать механические сетки, которые должны будут уберечь российские объекты от атак беспилотников. При этом нет сведений о том, действительно ли это поможет.

"Компания "Башнефть" проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определенными механическими ограждениями. Но мы все понимаем, что это половинчатое решение, Допустим, они выдержат первый удар, но тут же может быть и второй. Поэтому выполнена только часть работы, и она продолжается", — заявил Радий Хабиров.

Отдельно было заявлено, что компания также организовала систему наблюдения за своими объектами. В частности, речь идет про нефтеперерабатывающие заводы. С Министерством обороны РФ также якобы ведется диалог, чтобы те помогли в защите от атак.

"Как именно, пока говорить не буду, мы находимся в стадии диалога. Самое главное из того, что сделано, — мы обезопасили механическими сетками защиты основные колонны, соответственно, работает система наблюдения. Мы на этом не останавливаемся. Есть ряд решений, о которых пока тоже говорить не буду. Но мы очень плотно этим занимаемся", — подытожил Радий Хабиров.

Напомним, 12 апреля сообщалось о том, как в России пытаются найти способ прикрыть НПЗ от атак украинских дронов. В госкорпорации "Ростех" считают, что системы радиоэлектронной борьбы справятся с летающими беспилотниками лучше, чем ПВО.