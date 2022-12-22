Польша вместо Китая и немного России: как война изменила экспорт Украины

Лидером по объему экспорта из Украины за 10 месяцев 2022 года стала Польша, а Китай, с которым Украина очень тесно сотрудничала в 2021 году, за время войны скатился на 4 место в рэнкинге топекспортеров.

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За 10 месяцев 2022 года суммарный экспорт товаров из Украины составил $36,9 млрд — на треть меньше, чем за аналогичный период 2021 года. За год экспортно-импортные операции Украины существенно изменились, сообщается в исследовании R&D центра YouControl.

Лидером по объему экспорта из Украины за 10 месяцев 2022 года стала Польша (экспорт составил 5,6 млрд долларов или 15,4%). Китай, с которым Украина активно торговала в 2021 году, с началом полномасштабной войны опустился на 4-е место в рэнкинге топекспортеров. Доля Китая в общем экспорте Украины снизилась вдвое — с 11,8% до 5,3%.

[ + – ] За год экспортно-импортные операции Украины существенно изменились Фото: R&D центра YouControl.

Снизилась экспортная активность с Италией, Индией, Египтом. Логично, что произошел обвал официальных поставок из Украины в РФ — с 5% до 1,3%. Поэтому страна-агрессор "упала" с 5-го места в рэнкинге географических направлений экспорта на 20.

При этом существенно увеличилась доля поставок украинского экспорта в такие страны, как:

Румыния;

Венгрия;

Словакия;

Болгария;

Молдова;

То есть, после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину наша страна переориентировала экспорт в страны, которые являются для нас географически близкими соседями.

Напомним, в мае 2022 года Совет Европейского Союза утвердил решение о временной либерализации торговли с Украиной и отменил все пошлины на украинский экспорт. Так в ЕС решили поддержать украинскую экономику и расширить географию экспорта украинских товаров на фоне полномасштабной войны с РФ.

Также Фокус сообщал, что потери украинской экономики по итогам 2022 года по разным оценкам могут составить от 20% до 60%.