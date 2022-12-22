Польща замість Китаю і небагато Росії: як війна змінила експорт України

Лідером за обсягом експорту з України за 10 місяців 2022 року стала Польща, а Китай, з яким Україна дуже тісно співпрацювала у 2021 році, за час війни скотився на 4 місце у ренкінгу топекспортерів.

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За 10 місяців 2022 року сумарний експорт товарів із України становив $36,9 млрд — на третину менше, ніж за аналогічний період 2021 року. За рік експортно-імпортні операції України суттєво змінилися, повідомляється у дослідженні R&D центру YouControl.

Лідером за обсягом експорту з України за 10 місяців 2022 року стала Польща (експорт становив 5,6 млрд доларів або 15,4%). Китай, з яким Україна активно торгувала у 2021 році, з початком повномасштабної війни опустився на 4-е місце у ренкінгу топекспортерів. Частка Китаю у загальному експорті України знизилася вдвічі — з 11,8% до 5,3%.

[ + – ] За рік експортно-імпортні операції України суттєво змінилися Фото: R&D центра YouControl.

Зменшилася експортна активність із Італією, Індією, Єгиптом. Логічно, що стався обвал офіційних постачань з України до РФ — із 5% до 1,3%. Тому країна-агресор "упала" з 5-го місця у ренкінгу географічних напрямів експорту на 20.

При цьому суттєво збільшилася частка постачання українського експорту до таких країн, як:

Румунія;

Угорщина;

Словаччина;

Болгарія;

Молдова;

Тобто після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну наша країна переорієнтувала експорт до країн, які є для нас географічно близькими сусідами.

Нагадаємо, у травні 2022 року Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною і скасувала всі мита на український експорт. Так у ЄС вирішили підтримати українську економіку та розширити географію експорту українських товарів на тлі повномасштабної війни з РФ.

Також Фокус повідомляв, що втрати української економіки за підсумками 2022 року за різними оцінками можуть становити від 20% до 60%.