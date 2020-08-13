Зеленский подписал закон, изменяющий принципы, на которых ранее строился фондовый рынок

В меморандуме с МВФ по текущей программе stand-by Украина обязалась принять этот закон до конца июня. Рада одобрила его 19 июня, а спикер подписал 27 июля.

В целом закон имплементирует обязательные в ЕС требования актов, регулирующих фондовые рынки.

В Украине должны появиться новые элементы инфраструктуры фондового рынка, изменится система лицензирования финансовых посредников. Также появятся новые финансовые инструменты: деривативные контракты, депозитные сертификаты банков и выпуск по новой процедуре более защищенных корпоративных облигаций.

В целом закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, однако отдельные пункты – с момента опубликования, а еще несколько – с 1 января 2022 года.

Председатель Нацкомиссии регулирования ценных бумаг и фондового рынка (НКЦБФР) Тимур Хромаев в интервью сказал, что этот закон переписывает принципы, на которых строился фондовый рынок с начала 1990-х годов. Происходили значительные изменения в экономике, а фондовый рынок все это время работал по фактически адаптированному советскому законодательству. Теперь "мы начнем создавать в Украине цивилизованную систему взаимоотношений инвесторов и запустим трубопровод капитала", – сказал Хромаев.

Например, новый закон разделяет инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных и предусматривает защиту мелких инвесторов. Инвестиционная компания должна будет проконсультировать неквалифицированного инвестора и подобрать такой вариант для размещения денег, который будет ему понятен. "А не предлагать вложиться в "алгоритмический трейдинг" и получить золотые горы", – отметил Хромаев.

Закон также устанавливает правила выпуска ряда новых долговых инструментов. Это корпоративные, инфраструктурные, муниципальные облигации. В частности, можно будет инвестировать в строительство дорог, электростанций и т.п. "Для многих украинцев, которые хотят накапливать, эти инструменты будут интересны, ведь они позволяют получать фиксированный доход", – считает глава Нацкомиссии..

Выпуск же сертификатов будет интересен как самим банкам, так и вкладчикам. В отличие от срочного депозита, владелец сертификата всегда может его продать другому лицу и получить деньги.

Напомним, в мифах об инвестициях на фондовом рынке Фокус разбирался ранее.