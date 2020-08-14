Минэкономики опубликовало исходные данные для расчета параметров госбюджета-2021

В 2021 году предполагается постепенное ускорение экономического роста и "формирование качественной основы для устойчивого экономического развития в среднесрочной перспективе", – считает министр экономики Игорь Петрашко. По словам министра, при доработке прогноза на были учтены задачи по повышению минимальной заработной платы. Так, средневзвешенный уровень минимальной зарплаты в 2021 года составит 6250 грн, в 2022 году – 6700 грн, в 2023 году – 7176 грн.

В рамках базового сценария прогнозируются такие макропоказатели:

рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, 4,3% в 2022 году и 4,7% в 2023 году;

индекс потребительских цен (инфляция) ожидается на уровне 107,3% в декабре 2021 года, 106,2% – в 2022 году и 105,3% – в 2023 году;

рост реальной среднемесячной заработной платы – 12,1% в 2021 году, 6,0% в 2022 году и 5,1% в 2023 году;

уровень безработицы в 2021 году – 9,2%, в 2022 году – 8,5%, в 2023 году – 8,0%;

рост экспорта на 2,9% в 2021 году, на 6,4% – в 2022 году и 8,2% – в 2023 году.

"Прогнозные макропоказатели будут основой при подготовке проекта государственного бюджета на 2021 год", – добавил министр.

Напомним, в 2020 году экономика Украины сократится на 4,2% – такое предположение сделано в апрельском консенсус-прогнозе Минэкономики. Он построен на основе материалов, предоставленных экспертами Минэкономики, НБУ, институтов НАНУ, Госвнешинформа, Международного центра перспективных исследований, компаний Dragon Capital, ICU, VoxUkraine, Укрсиббанка.

Падение ВВП Украины во втором квартале ускорилось до 11,4%, сообщил Госстат. В первом квартале спад был 1,3% в годовом измерении.