НАБУ завершило расследование дела Омеляна, следующая остановка – суд

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование в деле о возможных незаконных действиях экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна по уменьшению всех портовых сборов в стране.

"Расследование возможных незаконных действий эксминистр инфраструктуры Украины, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 млн грн, завершено. 14 августа 2020 года бывшему топ-госслужащему открыли материлы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", – сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что в 2017 году Владимир Омелян будучит в должности министра инфраструктуры издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. При этом, один из отмененных сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета и изменить его размер могла только Верховная рада, а не министр.

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По данным следствия, в связи с решением министра, из ожидаемых 203,5 млн гривен государство получило только 173,1 миллион.

"Эти данные подтверждены Госаудитслужбой и судебной экспертизой. Впоследствии Министерство инфраструктуры признало, что приказ об уменьшении сборов не достиг поставленной цели".

В публикации НАБУ указано, что Омелян не мог не знать о последствиях своих действий. В частности, Министерство финансов Украины открыто выступило против отмены портовых налогов, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в госбюджет. Сообщается, что Минфин неоднократно информировал об этом министра инфраструктуры.

Напомним, весной прошлого года Соломенский райсуд Киева закрыл еще одно дело против Владимира Омеляна по обвинению в незаконном обогащении.