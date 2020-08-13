Омелян и Портников поддержали протесты белорусов
Среди подписавших коллективное письмо: экс-министры, популярные блогеры, правозащитники и журналисты.
Украинские лидеры общественного мнения, преподаватели и общественные деятели выразили солидарность с протестующими гражданами Беларуси.
Коллективное письмо опубликовал сотрудник американского "Центра конституционной демократии" (Center for Constitutional Democracy) при Индианском университете в Блумингтоне, волонтер и ветеран АТО Геннадий Друзенко.
"Мы, украинцы, тоже проходили через такие испытания. Убеждены, что они еще не закончились. Но мы выбрали свой путь. Хотя он нелегкий и длинный, и наш, и с него мы не сойдем", – написал Друзенко.
Подписанты письма, желают победы белорусской оппозиции, а также выразили озабоченность новостями о смертях протестующих.
"Не намерены ни поучать Вас, ни советовать Вам – потому что сейчас не мы, а Вы показываете пример всему миру, как стоять за свободу и достоинство. Просто хотим выразить Вам чувства нашей братской солидарности. Переживаем за Вас, гордимся Вами, любим Вас.
Желаем Вам победы, потому что Ваша победа будет и нашей победой", – гласит текст письма.
Кроме самого себя, Друзенко указал следующих людей:
"Евгений Быстрицкий, философ, Институт философии НАУ Украины;
Алексей Гарань, политолог, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Фонд "Демократические инициативы";
Владимир Горбач, политический аналитик, "Институт евроатлантического сотрудничества";
Александра Гнатюк, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", Украинский ПЕН-центр;
Ярослав Грицак, историк, Украинский Католический Университет;
Владимир Дубровский, экономист, CASE Украина;
Владимир Ермоленко, философ, ОО "Интерньюз-Украина", UkraineWorld.org, Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
Евгений Захаров, правозащитник, "Украинский Хельсинский союз", Харьковская правозащитная группа;
Йосеф Зисельс, бывший политзаключенный, Инициативная группа "Первого декабря";
Сергей Квит, Национальный университет "Киево-Могилянская академия", министр образования и науки Украины (2014-2016);
Игорь Козловский, религиовед, узник совести т.н. ДНР;
Мирослав Маринович, бывший политзаключенный, Украинский Католический Университет, Инициативная группа "Первого декабря";
Александра Матвийчук, правозащитница, Центр гражданских свобод;
Владимир Емельян, политик, министр инфраструктуры Украины в 2016-2019;
Алексей Панич, философ, Украинский ПЕН-центр;
Валерий Пекар, предприниматель, общественный деятель, Гражданская Платформа "Новая Страна";
Наталья Попович, Украинский кризисный медиа центр, One Philosophy;
Виталий Портников, публицист, журналист, "Радио Свобода", Украинская ПЕН-Центр;
Николай Рябчук, писатель, Украинский ПЕН-Центр;
Константин Сигов, философ, Центр европейских гуманитарных исследований Национального университета "Киево-Могилянская академия", издательство "Дух и литера";
Елена Стяжкина, историк, писательница;
Александр Сушко, политолог, общественный деятель, Международный фонд "Возрождение";
Татьяна Терен, журналистка, Украинский ПЕН-центр".
Намомним, сегодня, 13 августа, с поддержкой протестующих в Беларуси граждан выступили российские артисты Гарик Харламов и Александра Бортич.